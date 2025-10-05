Advertisement

لبنان

"اليونيفيل" تقدّم هبتين لدعم مدرسة إبل السقي ومستشفى ميس الجبل الحكومي

Lebanon 24
05-10-2025
نفّذت الكتيبة الإسبانية التابعة لقوات "اليونيفيل" في القطاع الشرقي مبادرتين إنسانيتين في الجنوب، تعكس التزامها تجاه المجتمع المحلي وتهدف لدعم المؤسسات التعليمية والصحية وتعزيز قدرتها على خدمة أبناء المنطقة.
قدمت الكتيبة هبة من مستلزمات مدرسية وتجهيزات رياضية وألعاب لمدرسة إبل السقي الرسمية، ما يسهم في تطوير مهارات الطلاب وتحسين بيئتهم التعليمية، كما سلّمت مواد طبية وصحية إلى المستشفى الحكومي في ميس الجبل لتعزيز جودة الخدمات ورفع القدرة التشغيلية للمستشفى.


أشرف على عمليتَي التسليم مسؤول وحدة G9 في القطاع الشرقي الرائد خورخي رامياتي غارسيا، حيث قدّم المواد التعليمية إلى مديرة المدرسة منى حديفة، فيما سلّم المستلزمات الطبية إلى مدير المستشفى حسين، وذلك بحضور رئيس بلدية ميس الجبل حبيب قبلان.


بدوره، أكّد قائد القطاع الشرقي العميد ريكاردو إستيبان كابريخوس أن "هذه المبادرات تتجاوز قيمتها المادية"، قائلًا: «إنها رسالة أمل وتجديد لعهدنا بدعم التنمية وتعزيز رفاه أبناء الجنوب، من الأطفال الذين يمثلون المستقبل إلى العائلات التي تواجه صعوبات الحياة اليومية. فالتعاون البنّاء بين القوات الدولية والمجتمع المدني يبقى السبيل الأمثل لترسيخ السلام وبناء الثقة».


وتأتي هذه الأنشطة في إطار التزام الكتيبة الإسبانية المستمر بمساندة مسيرة التنمية في جنوب لبنان، وتعزيز الثقة المتبادلة بين اليونيفيل والسكان المحليين، بما ينسجم مع روح القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
