لبنان

عبد المسيح: أهنئ الأب جورج يوسف على تقديسه متقدمًا في الكهنة

Lebanon 24
05-10-2025 | 14:57
 كتب النائب أديب عبد المسيح، عبر منصة "اكس": "شاركت في القداس الإلهي الذي أقيم بمناسبة عيد القديسين مار ساركيس وباخوس ممثلا بالعميد جوزيف يعقوب. وقد تم أيضا تقديس الأب جورج يوسف متقدما في الكهنة بحضور سيادة المتروبوليت أفرام كرياكوس. أهنئ الأب جورج يوسف على هذا الاستحقاق المبارك، مستحق مستحق مستحق".
