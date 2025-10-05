Advertisement

لبنان

عن "جلسة الإثنين".. هذا ما قاله متري

Lebanon 24
05-10-2025 | 15:43
أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري أن "في حال لم يكن عمل الجيش متقدماً بالقدر الكافي، سيتم مساءلة قائده عن الأسباب"، مشيراً إلى أن "جلسة يوم الإثنين مخصصة للاستعلام والتقييم".
ورأى متري، في حديث لــ"الجديد"، أن "ما جرى على صخرة الروشة يُعد مخالفاً لما سُمح به، وقد تم الاتفاق في الاجتماع الوزاري على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هيبة الدولة".

كما أضاف أن وصف رئيس الحكومة نواف سلام بـ"الصهيوني" يعد خروجاً عن الأخلاقية السياسية، مؤكداً أنه "لا يمكن وصفه بذلك".
