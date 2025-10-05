في كفرفيلا.. 4 أشخاص يفقدون وعيهم بسبب القهوة!

Advertisement

نُقل أربعة أشخاص إلى في حالة غياب عن الوعي، في حادثة غامضة وقعت أثناء قطاف في بلدتهم كفرفيلا بمنطقة إقليم التفاح.وتولت فرق الدفاع المدني متابعة الحادثة لمعرفة ملابساتها، حيث تبين لاحقًا أن سبب التسمم كان تناول قهوة أعدتها زوجة أحدهم عن طريق الخطأ باستخدام غالون ماء يحتوي على مادة لينيت السامة.