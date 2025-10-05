Advertisement

لبنان

في كفرفيلا.. 4 أشخاص يفقدون وعيهم بسبب القهوة!

Lebanon 24
05-10-2025 | 16:14
نُقل أربعة أشخاص إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في حالة غياب عن الوعي، في حادثة غامضة وقعت أثناء قطاف الزيتون في بلدتهم كفرفيلا بمنطقة إقليم التفاح.
وتولت فرق الدفاع المدني متابعة الحادثة لمعرفة ملابساتها، حيث تبين لاحقًا أن سبب التسمم كان تناول قهوة أعدتها زوجة أحدهم عن طريق الخطأ باستخدام غالون ماء يحتوي على مادة لينيت السامة.
