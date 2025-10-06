Advertisement

لبنان

في طرابلس.. الجيش يوقف شخصين لهذا السبب

Lebanon 24
06-10-2025 | 00:53
أوقفت دورية من الجيش المدعوَين "ا.د" و"ا.ك" في محلة جسر أبو علي ـ طرابلس أثناء قيام الدورية بتنفيذ مهامها على الحواجز الأمنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وأفادت المعلومات أن الموقوفين كانا على متن دراجة نارية ووقع تلاسن بين عناصر الحاجز وهذين الشخصين قبل توقيفهما واقتيادهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
لبنان 24

أبو علي

طرابلس

بو علي

لبنان

دوري

