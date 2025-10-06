في طرابلس.. الجيش يوقف شخصين لهذا السبب

Advertisement

أوقفت دورية من الجيش المدعوَين "ا.د" و"ا.ك" في محلة جسر ـ أثناء قيام الدورية بتنفيذ مهامها على الحواجز الأمنية، وفق ما أفادت مندوبة " ".وأفادت المعلومات أن الموقوفين كانا على متن دراجة نارية ووقع تلاسن بين عناصر الحاجز وهذين الشخصين قبل توقيفهما واقتيادهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.