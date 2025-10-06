Advertisement

لبنان

اصحاب الشاحنات يقطعون طريق ضهر البيدر.. هذه مطالبهم

Lebanon 24
06-10-2025 | 01:08
أقدم عدد من أصحاب الشاحنات على قطع طريق ضهر البيدر الدولي في الاتجاهين، ما تسبب بازدحام مروري خانق وتعطّل حركة السير بين البقاع وبيروت، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
ويأتي هذا التحرك احتجاجاً على احتجاز عدد من الشاحنات، مطالبين بالإفراج عنها ومعالجة القضية سريعاً.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان لمحاولة التفاوض مع المحتجين وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.
