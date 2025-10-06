اصحاب الشاحنات يقطعون طريق ضهر البيدر.. هذه مطالبهم

Advertisement

أقدم عدد من على قطع في الاتجاهين، ما تسبب بازدحام مروري خانق وتعطّل حركة السير بين وبيروت، بحسب ما افادت مندوبة " ".ويأتي هذا التحرك احتجاجاً على احتجاز عدد من الشاحنات، مطالبين بالإفراج عنها ومعالجة القضية سريعاً.وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان لمحاولة التفاوض مع المحتجين وإعادة أمام السيارات.