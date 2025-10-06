Advertisement

لبنان

في هذا التاريخ... المنتدى العقاري الثالث في لبنان سينطلق برعاية سلام

Lebanon 24
06-10-2025 | 01:00
أعلنت "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان" (REAL) عن تنظيم المنتدى العقاري الثالث في لبنان بعنوان: "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان". ويُعقد المنتدى برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يوم الثلاثاء 28 تشرين الأول في فندق فينيسيا – قاعة بيبلوس في بيروت.
وأشار البيان الى أن "هذه النسخة من المنتدى تكتسب أهمية خاصة كونها تُعقد في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان، تأتي بعد أقل من عام على الحرب وفي ظل مرحلة سياسية جديدة تتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تحمل في طياتها آمالاً كبيرة بإطلاق مسار الإصلاح والتغيير. وفي هذا السياق، يُشكّل الاستقرار السياسي والأمني وتعزيز الثقة الاقتصادية ركائز أساسية لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز النمو الاقتصادي وإعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني".


سيُشكّل المنتدى "منصة وطنية رفيعة المستوى تجمع كبار المسؤولين وصنّاع القرار وممثلين عن المؤسسات المالية والمطورين العقاريين والهيئات الدولية والخبراء، بهدف مناقشة أبرز التحديات والفرص التي ترسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في لبنان. وستتناول الجلسات مواضيع محورية تشمل تحفيز الاستثمارات، والإصلاح الإداري والتحول الرقمي، وآفاق القطاع العقاري التجاري، والسياسات الإسكانية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير حلول التمويل وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص".

