27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في هذا التاريخ... المنتدى العقاري الثالث في لبنان سينطلق برعاية سلام
Lebanon 24
06-10-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في
لبنان
" (REAL) عن تنظيم المنتدى العقاري الثالث في لبنان بعنوان: "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان". ويُعقد المنتدى برعاية
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام يوم الثلاثاء 28 تشرين الأول في فندق فينيسيا – قاعة بيبلوس في
بيروت
.
Advertisement
وأشار البيان الى أن "هذه النسخة من المنتدى تكتسب أهمية خاصة كونها تُعقد في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان، تأتي بعد أقل من عام على الحرب وفي ظل مرحلة سياسية جديدة تتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تحمل في طياتها آمالاً كبيرة بإطلاق مسار الإصلاح والتغيير. وفي هذا السياق، يُشكّل الاستقرار السياسي والأمني وتعزيز الثقة الاقتصادية ركائز أساسية لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز النمو الاقتصادي وإعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني".
سيُشكّل المنتدى "منصة وطنية رفيعة المستوى تجمع كبار المسؤولين وصنّاع القرار وممثلين عن المؤسسات المالية والمطورين العقاريين والهيئات الدولية والخبراء، بهدف مناقشة أبرز التحديات والفرص التي ترسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في لبنان. وستتناول الجلسات مواضيع محورية تشمل تحفيز الاستثمارات، والإصلاح الإداري والتحول الرقمي، وآفاق القطاع العقاري التجاري، والسياسات الإسكانية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير حلول التمويل وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص".
مواضيع ذات صلة
انطلاق مهرجان "صيداويات" برعاية سلامة
Lebanon 24
انطلاق مهرجان "صيداويات" برعاية سلامة
06/10/2025 11:09:45
06/10/2025 11:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ
Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ
06/10/2025 11:09:45
06/10/2025 11:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 ينطلق في هذا التاريخ!
Lebanon 24
معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 ينطلق في هذا التاريخ!
06/10/2025 11:09:45
06/10/2025 11:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق أعمال المجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي برعاية بري
Lebanon 24
انطلاق أعمال المجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي برعاية بري
06/10/2025 11:09:45
06/10/2025 11:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
جمهورية
بيروت
التركي
الترك
حورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
لماذا يفضل "الثنائي" إجراء الانتخابات؟
Lebanon 24
لماذا يفضل "الثنائي" إجراء الانتخابات؟
04:00 | 2025-10-06
06/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاف: لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة
Lebanon 24
سكاف: لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة
03:59 | 2025-10-06
06/10/2025 03:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في محلة الأوزاعي.. شعبة المعلومات توقف مروج مخدات بالجرم المشهود
Lebanon 24
في محلة الأوزاعي.. شعبة المعلومات توقف مروج مخدات بالجرم المشهود
03:58 | 2025-10-06
06/10/2025 03:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول "حزب الله" في البقاع: مجتمع المقاومة حاضر للتحدي
Lebanon 24
مسؤول "حزب الله" في البقاع: مجتمع المقاومة حاضر للتحدي
03:56 | 2025-10-06
06/10/2025 03:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تململ في بيئة "الحزب"
Lebanon 24
تململ في بيئة "الحزب"
03:45 | 2025-10-06
06/10/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
05:00 | 2025-10-05
05/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
09:00 | 2025-10-05
05/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2025-10-06
لماذا يفضل "الثنائي" إجراء الانتخابات؟
03:59 | 2025-10-06
سكاف: لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة
03:58 | 2025-10-06
في محلة الأوزاعي.. شعبة المعلومات توقف مروج مخدات بالجرم المشهود
03:56 | 2025-10-06
مسؤول "حزب الله" في البقاع: مجتمع المقاومة حاضر للتحدي
03:45 | 2025-10-06
تململ في بيئة "الحزب"
03:43 | 2025-10-06
بيان جديد واعتذار من تاتش.. ما الذي جرى صباح اليوم؟
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 11:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 11:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 11:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24