تصعيد وارد ولا مواجهة شاملة

أكدت مصادر سياسية رفيعة أن بعض المؤشرات التي يجري تداولها بشأن احتمال وقوع ضربة أو حرب إسرائيلية جديدة على ليست منطقية في قراءتها الراهنة.وأوضحت المصادر أن خيار توجيه ضربة جوية أو عسكرية محدودة يبقى واردًا وبنسبة مرتفعة، لكنه لا يعني بالضرورة أن الأمور تتجه إلى مواجهة شاملة.وأشارت إلى أن الانتقال إلى مستوى أوسع من الحرب لا يبدو توقعًا واقعيًا في هذه المرحلة، خصوصًا إذا استمر الوضع في غزة على حاله من شدّ الحبال والتعقيد الميداني، ولم تنتهِ المعركة هناك بحسم نهائي.