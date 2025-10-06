Advertisement

لبنان

تصعيد وارد ولا مواجهة شاملة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
06-10-2025 | 01:45
أكدت مصادر سياسية رفيعة أن بعض المؤشرات التي يجري تداولها بشأن احتمال وقوع ضربة أو حرب إسرائيلية جديدة على لبنان ليست منطقية في قراءتها الراهنة.
وأوضحت المصادر أن خيار توجيه ضربة جوية أو عسكرية محدودة يبقى واردًا وبنسبة مرتفعة، لكنه لا يعني بالضرورة أن الأمور تتجه إلى مواجهة شاملة.
وأشارت إلى أن الانتقال إلى مستوى أوسع من الحرب لا يبدو توقعًا واقعيًا في هذه المرحلة، خصوصًا إذا استمر الوضع في غزة على حاله من شدّ الحبال والتعقيد الميداني، ولم تنتهِ المعركة هناك بحسم نهائي.

المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

