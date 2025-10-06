في ظاهرة فلكية نادرة .. "القمر العملاق" يتألق في سماء لبنان مساء اليوم

Advertisement

يستعد مساء اليوم لمشهد فلكي استثنائي، حيث من المتوقع أن يظهر القمر العملاق (Supermoon) بشكل أكثر إشراقًا من المعتاد. هذه الظاهرة تجذب أنظار هواة ، لما تحمله من جمال بصري وتأثيرات رمزية في الثقافات شعبيًا.القمر العملاق أو Supermoon هو في الأساس بدر يقع قرب نقطة الحضيض في مداره حول الأرض، أي أقرب نقطة بين القمر والأرض. نتيجة لذلك، يبدو القمر أكبر حجمًا وأكثر إشعاعًا من المعتاد.والمصطلح "Supermoon" ليس مصطلحًا فلكيًا رسميًا، بل يُستخدم في وعند هواة الفلك لوصف ظاهرة القمر الأكبر والأكثر لمعانًا.وفقًا لحسابات مواقع الفلك مثل TimeAndDate، سيكون القمر في طور البدر قريبًا يوم 7 تشرين الاول 2025 في مدينة ، لكن من الممكن أن يكون القمر مساء اليوم في طور شبه البدر أو بدر قريب من الحضيض، مما يتيح للمتابعين رؤية تأثيره بوضوح.عادةً يُنصح بمراقبة القمر عند شروق الليل أو أثناء اختفائه جزئيًا خلف الأفق، حيث تتضخم الظلال وتظهر تفاصيل الفوهات أكثر وضوحًا.يُتوقع أن يبدو أكبر في قطره بنسبة تصل إلى حوالي 10–14٪ مقارنة بالقمر في مدارات أبعد. كما قد يظهر أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 20–30٪، حسب الحالة الجوية والرؤية.أما في ما خص اللون فغالبًا لا يتغير بشكل كبير، لكن في بعض الحالات قد يظهر بلون مائل إلى الأصفر أو البرتقالي بسبب الغبار أو الجسيمات في الغلاف الجوي.و تجذب ظاهرة القمر العملاق الانتباه لأنها تجمع بين الجمال البصري والارتباطات الثقافية ويُنظر إلى هذا القمر على أنه رمز للعظمة والغموض. كما أنها فرصة جيدة لتشجيع الاهتمام بالعلم والفلك في المجتمع.ولمشاهدة القمر بطريقة رائعة ينصح علماء الفلك باختيار موقع مظلم بعيدًا عن التلوث الضوئي في المدينة، واستخدام منظار مزدوج العدسة أو تلسكوب صغير لرؤية الفوهات والتفاصيل السطحية.كما ينصح علماء الفلك بمقارنة القمر عند الأفق وبين نفس القمر بعد ارتفاعه لملاحظة التغيير في الحجم الظاهري.