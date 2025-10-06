لبنان على موعد مع منخفض جوي… وتوقعات بتساقط أولى ثلوج الموسم

Advertisement

-الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢١ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر-الجو : غائم جزئياً- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa- الانقشاع : جيد يسوء جبلًا مع رذاذ- حال البحر : منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب واحتمال مطر خفيف محلي خاصة شمالاً جبلًا والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم.الاربعاء: جزئيًا اجمالًا مع ضباب وامطار متفرقة والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم.