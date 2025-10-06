في منشور… هكذا علّق بهاء الحريري على نتائج الانتخابات البرلمانية السورية

Advertisement

اضاف: "‏نؤكد أنّ نجاح هذا الاستحقاق يعكس وعياً سياسياً متقدّماً لدى القيادة في ترسيخ نهج الاستقرار والمؤسسات، بما يُسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمسار الدولة وبقدرتها على التطوّر والتحديث. كما نشدّد على أنّ العلاقات بين ⁧‫لبنان‬⁩ وسوريا يجب أن تبقى نموذجاً في التعاون والتكامل السياسي والاقتصادي، انطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وبما يضمن مصلحة البلدين واستقرارهما المشترك".تابع: "‏نرى أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب تفعيل التعاون الاقتصادي بين ودمشق، وتطوير أطر التنسيق في مجالات التجارة والطاقة والنقل والبنية التحتية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية مباشرة على النمو والاستقرار في البلدين. كما نؤكد على تطابق وجهات النظر بين القياده السورية الحكيمة وبيننا وأنّ الحوار البنّاء والانفتاح المتبادل والتنسيق الدائم هم الطريق الأمثل لترسيخ علاقات أخوية متوازنة ومستدامة بين وسوريا، لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحة المنطقة بأسرها".ختم: "‏إذ نهنّئ الشعب السوري الشقيق بهذا الاستحقاق الوطني، نتطلّع إلى أن تشكّل هذه المحطة بداية مسار جديد يرسّخ نهج الاعتدال والحكمة، ويعيد الاعتبار لقيمنا العربية والتضامن الأخوي في مواجهة التحديات المشتركة".