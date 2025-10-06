مع ضعف النفوذ الإيراني وتراجع "حزب الله".. هل يستطيع ترامب إحلال السلام في غزة؟

Advertisement

ذكر موقع "National Security Journal" الأميركي أنه "في الثالث من تشرين الأول، أعلن الرئيس الأميركي أنه يعتقد أن حرب غزة قد تشهد قريبا اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين وحماس. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "بناء على البيان الذي أصدرته حماس للتو، أعتقد أنهم مستعدون للسلام الدائم". هذا ما أراده ترامب بعد أربعة أيام من عقده مؤتمرًا صحافيًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وخلال ذلك الاجتماع، سعى ترامب إلى إنهاء الحرب، وهو هدف سياسي وضعه منذ توليه منصبه قبل عشرة أشهر. وللتوصل إلى اتفاق، عمل البيت الأبيض عن كثب مع القادة العرب في كل أنحاء ، كما استغل ترامب علاقته الوثيقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقد دعمت تركيا حماس سابقًا واستضافت قادة الحركة في اجتماعات".وبحسب الموقع، "كان التحدي المتمثل في التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة يتوقف على إقناع الدول التي توسطت بين حماس وإسرائيل، أو التي استضافت حماس، بحمل الحركة على الموافقة. وهذا ليس بالأمر السهل، لأن حماس ليست محصورة في غزة. على النقيض من بعض الجماعات المدعومة من والتي عانت من انتكاسات في الصراع مع إسرائيل، مثل ، كانت حماس تعتقد دائماً أنها تمتلك ورقة رابحة لأنها قادرة على التنقل في الشرق الأوسط من خلال العمل مع القاهرة والدوحة وأنقرة. لقد شعرت حماس بحرية الحركة هذه لأنها تُعتبر جزءًا من الشعب الفلسطيني، ولأن لها جذورًا إقليمية تختلف عن غيرها من الجماعات المدعومة من إيران. حزب الله، على سبيل المثال، لا يحظى بدعم محلي إلا من أبناء الأقلية الشيعية في ، إنه ليس حركة وطنية".وأضاف الموقع، "على النقيض من ذلك، تأسست حركة حماس على يد مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في ثمانينيات القرن الماضي، ولذلك، حظيت بقاعدة جماهيرية في العالم العربي. إن عزل حماس أصعب من عزل حزب الله أو الحوثيين في اليمن. لقد نجحت حماس في تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الثانية لأنها كانت قادرة على الازدهار طالما اعتقدت دول المنطقة أنها قادرة على العمل مع حماس للحصول على نفوذ داخل السياسة . واعتقدت إسرائيل أيضًا أن حماس يمكن السيطرة عليها. وعندما سيطرت الحركة بالقوة على غزة عام 2007، وطردت السلطة الفلسطينية، تغاضت إسرائيل عن دورها هناك. رسّخت الحركة سيطرتها على مر السنين، وحوّلت الدوحة أموالًا عبر إسرائيل إلى غزة. وكانت الأموال ظاهريًا لدفع رواتب الموظفين المحليين ومساعدة سكان غزة. حتى أن قادة حماس انتقلوا إلى الدوحة عام 2012، تاركين وراءهم أماكن مثل دمشق مع انزلاق إلى حرب أهلية. كان هذا انتصارًا للحركة لأنها تركت نظام الأسد المنبوذ وراءها، متجهةً نحو مستقبل أفضل في دولة خليجية رئيسية شريكة للولايات المتحدة".وتابع الموقع، "ما أدركته حملة ترامب للسلام هو أهمية حشد دعم معظم الدول العربية والإسلامية قبل محاولة التوصل إلى اتفاق، وهذا يعني حشد الدعم من مصر وتركيا وقطر والسعودية والأردن والإمارات ودول أخرى. فكل هذه الدول ترغب في انتهاء الحرب في غزة. وصرّح ترامب خلال لقائه بنتنياهو بأن الدفع نحو السلام سيتناول قضايا حيوية أخرى، "بما في ذلك إيران، والتجارة، وتوسيع اتفاقيات إبراهيم... لكن هذا ليس سوى جزء من الصورة الأكبر، وهي السلام في الشرق الأوسط، ولنسمِّه السلام الأبدي في الشرق الأوسط". وعندما أعلن البيت الأبيض في 3 تشرين الأول أن الاتفاق بات أقرب، أضاف الرئيس: "نحن نجري بالفعل مناقشات حول التفاصيل التي يتعين العمل عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في الشرق الأوسط"."وبحسب الموقع، "من خلال بذل كل الجهود الممكنة لدفع عملية السلام على نطاق أوسع، تسعى إدارة ترامب إلى الذهاب إلى أبعد مما كانت الإدارة الأميركية السابقة قادرة على فعله من حيث تجميع تحالف لإنهاء الحرب. سيكون لهذا التحالف أهمية كبيرة، لأن الطريق في غزة سيكون طويلاً. إذا أُنجز الاتفاق، فسيتطلب استثمارات ضخمة لإعادة إعمار غزة، كما سيتطلب حكمًا جديدًا في القطاع حتى لا تعود المنطقة إلى حكم حماس أو تغرق في الفوضى. تدرك كل دول الشرق الأوسط المشاركة ضرورة منع عودة الفوضى وعدم الاستقرار إلى المنطقة. تسارع تركيا وقطر والمملكة العربية للاستثمار في سوريا لمساعدتها على إعادة إعمارها بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية المدمرة، ويدرك الجميع تمامًا أن الحرب الأهلية في سوريا خلقت فراغًا في السلطة مكّن داعش من الظهور".وتابع الموقع، "هذا جزء من مبدأ أوسع يسعى البيت الأبيض إلى تحقيقه في إطار جهوده لتصوير السياسة الأميركية على أنها تعزز السلام في كل أنحاء العالم، وشمل ذلك العمل على إبرام اتفاقيات بين أرمينيا وأذربيجان، وكذلك بين الهند وباكستان، من بين صراعات أخرى. هناك تحديات أخرى كثيرة، مثل إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولتحقيق هذا النوع من التأييد الذي يبدو ناشئًا بشأن غزة، سيكون الوضع في أوكرانيا أكثر تعقيدًا لأن الصراع هناك أوسع نطاقًا وأكثر تعقيدًا. ما يميز الشرق الأوسط اليوم هو أنه أقل انقسامًا مما كان عليه منذ عقود، ويبدو أن العديد من الدول متفقة على قضايا رئيسية. فمع ضعف التهديد ، وضعف وكلاء إيران أيضًا نتيجة مواجهتهم لإسرائيل خلال العامين الماضيين، بدأ إجماع أوسع بالظهور. ما فهمه البيت الأبيض هو أن الفرصة الوحيدة لإنهاء الحرب في غزة وإنهاء عقود من القتال بين إسرائيل وحماس هي من خلال الإجماع في المنطقة. وإذا رأت الدول أن هناك فائدة من استمرار الحرب أو اعتقدت أنها تستطيع استغلال حماس للحصول على النفوذ، فإن الحرب سوف تستمر".وختم الموقع، "سيُشكّل الحفاظ على هذا التحالف الهشّ من أجل السلام تحديًا كبيرًا في العام المقبل".