المناخ السياسي بعد "احتفالية الروشة" مقبل على تبدّل؟

وكأن تداعيات احتفالية الروشة لم تنته بعد بدليل انها خلفت وراءها اسئلة عن اختلاف المقاربات الرئاسية والمناخات التي سادت والتي قد تترك اثرا مستقبليا لاسيما بالنسبة الى علاقات الافرقاء السياسيين، فهل بات المشهد الحالي يؤشر الى وجود اصطفاف سياسي معين؟المعطيات المتوافرة تشير الى ان العمل مستمر لمعالجة تداعيات هذه الإحتفالية من الناحية السياسية وعدم إبراز الإنقسام بين رئيس الجمهورية ورئيس نواف سلام في مجلس الوزراء، وإظهار الأمر وكأن هناك احتضانا لرئيس مجلس الوزراء من عدد من الأطراف في حين يسجل تقارب بين ورئاسة الجمهورية.في هذا السياق، تفيد مصادر سياسية مطلعة ل" ٢٤" ان طي صفحة احتفالية الروشة قد تأخذ بعض الوقت اذ لا تراجع من قبل رئيس الحكومة في مسألة "الهيبة"واتخاذ الأجراءات المناسبة، وفي الوقت نفسه لا يراد تصوير موقف رئيس الجمهورية وكأنه يكسر هذه الهيبة مع ان هذه القضية تفتح الواسع امام التباينات بين الرئيسين عون وسلام بشأن قرار تطبيق حصرية السلاح بشكل فعلي، لافتة الى ان العلاقة بين الرئيسين أصيبت في الصميم حتى وان اعتبر البعض انه جرت معالجتها كما يجب .وتعتبر ان التقارب الحاصل بين حزب الله ورئيس الجمهورية له علاقة بالحوار الذي يقوم به في سياق ملف السلاح، انما أتى تعاطي رئيس البلاد مع ملف احتفالية الروشة ليسرع في خطوات الحوار وتؤكد ان الخطوط مقطوعة بين الرئيس سلام وحزب الله وهذا امر واضح، داعية الى انتظار ما سيحل بعد تقديم تقريره الاول عن حصرية السلاح في مجلس الوزراء وعندها تتظهر المواقف تباعا.وماذا عن مواقف "القيادات السيادية"؟ هنا ترى المصادر ان البعض منها استفسر من رئيس الجمهورية عن حقيقة موقفه من دور وقوله انها لحماية السلم الأهلي ولا يراد ان تقف بوجه المشاركين في الإحتفالية، مشيرة الى ان البعض دعم موقف رئيس الحكومة والبعض تفهم موقف رئيس الجمهورية.ما هو مقبل من ايام يعطي اكثر من مؤشر عن مستقبل العلاقة الرئاسية ولاسيما في ظل ارتفاع وتيرة الضغوط الأميركية والدولية بشان تنفيذ مبدأ حصرية السلاح كما يجب.