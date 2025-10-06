Advertisement

لبنان

المناخ السياسي بعد "احتفالية الروشة" مقبل على تبدّل؟

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
06-10-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1425754-638953419901112809.jpg
Doc-P-1425754-638953419901112809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وكأن تداعيات احتفالية الروشة لم تنته بعد بدليل انها خلفت وراءها اسئلة عن اختلاف المقاربات الرئاسية والمناخات التي سادت والتي قد تترك اثرا مستقبليا لاسيما بالنسبة الى علاقات الافرقاء السياسيين، فهل بات المشهد الحالي يؤشر الى وجود اصطفاف سياسي معين؟
Advertisement
المعطيات المتوافرة تشير الى ان العمل مستمر لمعالجة تداعيات هذه الإحتفالية من الناحية السياسية وعدم إبراز الإنقسام بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام في مجلس الوزراء، وإظهار الأمر وكأن هناك احتضانا لرئيس مجلس الوزراء من عدد من الأطراف في حين يسجل تقارب بين حزب الله ورئاسة الجمهورية.
في هذا السياق، تفيد مصادر سياسية مطلعة ل" لبنان ٢٤" ان طي صفحة احتفالية الروشة قد تأخذ بعض الوقت اذ لا تراجع من قبل رئيس الحكومة في مسألة "الهيبة"واتخاذ الأجراءات المناسبة، وفي الوقت نفسه لا يراد تصوير موقف رئيس الجمهورية وكأنه يكسر هذه الهيبة مع العلم ان هذه القضية تفتح النقاش الواسع امام التباينات بين الرئيسين عون وسلام بشأن قرار تطبيق حصرية السلاح بشكل فعلي، لافتة الى ان العلاقة بين الرئيسين أصيبت في الصميم حتى وان اعتبر البعض انه جرت معالجتها كما يجب .
وتعتبر ان التقارب الحاصل بين حزب الله ورئيس الجمهورية له علاقة بالحوار الذي يقوم به الرئيس عون في سياق ملف السلاح، انما أتى تعاطي رئيس البلاد مع ملف احتفالية الروشة ليسرع في خطوات الحوار وتؤكد ان الخطوط مقطوعة بين الرئيس سلام وحزب الله وهذا امر واضح، داعية الى انتظار ما سيحل بعد تقديم قيادة الجيش تقريره الاول عن حصرية السلاح في مجلس الوزراء وعندها تتظهر المواقف تباعا.

وماذا عن مواقف "القيادات السيادية"؟ هنا ترى المصادر ان البعض منها استفسر من رئيس الجمهورية عن حقيقة موقفه من دور الأجهزة الأمنية وقوله انها لحماية السلم الأهلي ولا يراد ان تقف بوجه المشاركين في الإحتفالية، مشيرة الى ان البعض دعم موقف رئيس الحكومة والبعض تفهم موقف رئيس الجمهورية.

ما هو مقبل من ايام يعطي اكثر من مؤشر عن مستقبل العلاقة الرئاسية ولاسيما في ظل ارتفاع وتيرة الضغوط الأميركية والدولية بشان تنفيذ مبدأ حصرية السلاح كما يجب.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إجراءات قضائية وإدارية بشأن احتفالية الروشة...سلام: "ضميري مرتاح"
lebanon 24
06/10/2025 18:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تكثيف الجهود لتطويق تداعيات "احتفالية صخرة الروشة" وحملة سلام ضد الأجهزة الأمنية
lebanon 24
06/10/2025 18:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"داتا" كاملة عن منفذي احتفالية الروشة بيد القضاء
lebanon 24
06/10/2025 18:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اسطفان: احتفالية صخرة الروشة "انقلاب على الدولة"
lebanon 24
06/10/2025 18:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس الوزراء

العماد جوزاف عون

الأجهزة الأمنية

مجلس الوزراء

قيادة الجيش

الرئيس عون

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مروان القدوم Marwan Kaddoum

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2025-10-06
11:18 | 2025-10-06
11:11 | 2025-10-06
11:06 | 2025-10-06
11:01 | 2025-10-06
10:52 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24