27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تململ في بيئة "الحزب"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-10-2025
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كان لافتاً البيان الذي أصدره "
حزب الله
" مؤخراً حينما أعلن دعمه موقف حركة "
حماس
" في غزة المؤيد لخطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
من أجل إنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.
Advertisement
البيان الذي صدر شدد على ثوابت أساسية وهي وقف العدوان، ومنع تهجير السكان وإعادة الإعمار، لكن في المقابل، يظهر تململٌ في بيئة "الحزب" التي وجدت أنها دفعت ثمن حرب 7 تشرين الأول 2023 بينما وافقت "حماس" على خطة
ترامب
التي تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء حُكم الحركة في غزة، ما يعني تطويق "حماس" سياسياً تمهيدا للحصار العسكري النهائي.
شارع "الحزب" يقرأ الأمر من بوابة الخسائر التي تلقاها
لبنان
جراء حرب غزة، ويقولُ المواطن الجنوبي علي حجازي لـ
"
لبنان24
"
: "لقد قدّم حزب الله أمينه العام السيد
حسن نصرالله
من أجل غزة، فيما الجنوب تعرض للتدمير والحزب أصيب بانتكاسة. كنا نتوقع إجابة غير ذلك لاسيما بعد محاولة
إسرائيل
اغتيال قادة حماس في قطر".
وتابع: "بتنا نستنتج يومياً أن حرب الإسناد التي فتحها لبنان لم تكُن مُجدية نفعاً فخسائرها كانت كبيرة، بينما المشهد في غزة سيتغير اليوم مع خطة ترامب. مع هذا، فإنه لا أمان للإسرائيليين بتاتاً، وفي لبنان نتخوف من حربٍ جديدة".
بدورها، تقول مصادر سياسية على علاقة مع "الحزب" لـ
"لبنان24"
إن "بيان حزب الله بشأن غزة كان متوقعاً، فالحزب سيساند حماس في كل موقف تراه مناسباً، لأن ما تعلمهُ الحركة عن واقعها ليس معروفاً عند الجميع"، وأضافت: "الموافقة على خطة ترامب لا تعني الاستسلام كما يجري التصوير، وآن الحرب لأن تنتهي والقوة اليوم هو أن التفاوض حصل مع حماس، ما يعني أن الأخيرة ما زالت موجودة وما من طرف آخر فاوض عنها".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"رد شيعي": أحزابكم ما كانت لتحظى بمقاعد في بلدية بيروت لولا أصوات هذه البيئة
Lebanon 24
"رد شيعي": أحزابكم ما كانت لتحظى بمقاعد في بلدية بيروت لولا أصوات هذه البيئة
06/10/2025 13:22:30
06/10/2025 13:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين من "اللبنانية": ملتزمون بتوفير كل ما يلزم لتأمين بيئة داعمة للبحث العلمي
Lebanon 24
ناصر الدين من "اللبنانية": ملتزمون بتوفير كل ما يلزم لتأمين بيئة داعمة للبحث العلمي
06/10/2025 13:22:30
06/10/2025 13:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"الطاقة" تردّ على نائب "الحزب": لا شبهات على الوزارة في ملف البواخر
Lebanon 24
"الطاقة" تردّ على نائب "الحزب": لا شبهات على الوزارة في ملف البواخر
06/10/2025 13:22:30
06/10/2025 13:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يدين الهجوم على الإعلام اليمني: "عدوان إرهابي وغادر"
Lebanon 24
"الحزب" يدين الهجوم على الإعلام اليمني: "عدوان إرهابي وغادر"
06/10/2025 13:22:30
06/10/2025 13:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
السيد حسن نصر
دونالد ترامب
حسن نصرالله
السيد حسن
إسرائيل
نصرالله
لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شهيدان في زبدين... هذه هويّتهما
Lebanon 24
شهيدان في زبدين... هذه هويّتهما
06:11 | 2025-10-06
06/10/2025 06:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان يستقبل وفودًا محلية ودولية
Lebanon 24
المفتي قبلان يستقبل وفودًا محلية ودولية
06:11 | 2025-10-06
06/10/2025 06:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرافعي.. تنسيق لترحيل النازحين السوريين من الشمال
Lebanon 24
الرافعي.. تنسيق لترحيل النازحين السوريين من الشمال
06:07 | 2025-10-06
06/10/2025 06:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرفأ بيروت يحصل على شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن والمرافئ
Lebanon 24
مرفأ بيروت يحصل على شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن والمرافئ
06:00 | 2025-10-06
06/10/2025 06:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المناخ السياسي بعد "احتفالية الروشة" مقبل على تبدّل؟
Lebanon 24
المناخ السياسي بعد "احتفالية الروشة" مقبل على تبدّل؟
06:00 | 2025-10-06
06/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
09:00 | 2025-10-05
05/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:11 | 2025-10-06
شهيدان في زبدين... هذه هويّتهما
06:11 | 2025-10-06
المفتي قبلان يستقبل وفودًا محلية ودولية
06:07 | 2025-10-06
الرافعي.. تنسيق لترحيل النازحين السوريين من الشمال
06:00 | 2025-10-06
مرفأ بيروت يحصل على شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن والمرافئ
06:00 | 2025-10-06
المناخ السياسي بعد "احتفالية الروشة" مقبل على تبدّل؟
05:42 | 2025-10-06
سليمان يستقبل وفوداً في وادي خالد: الدولة القوية وحدها تحمي الوطن
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 13:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 13:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 13:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24