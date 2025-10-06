تململ في بيئة "الحزب"

كان لافتاً البيان الذي أصدره " " مؤخراً حينما أعلن دعمه موقف حركة " " في غزة المؤيد لخطة الرئيس الأميركي من أجل إنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.

البيان الذي صدر شدد على ثوابت أساسية وهي وقف العدوان، ومنع تهجير السكان وإعادة الإعمار، لكن في المقابل، يظهر تململٌ في بيئة "الحزب" التي وجدت أنها دفعت ثمن حرب 7 تشرين الأول 2023 بينما وافقت "حماس" على خطة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء حُكم الحركة في غزة، ما يعني تطويق "حماس" سياسياً تمهيدا للحصار العسكري النهائي.





شارع "الحزب" يقرأ الأمر من بوابة الخسائر التي تلقاها جراء حرب غزة، ويقولُ المواطن الجنوبي علي حجازي لـ" ": "لقد قدّم حزب الله أمينه العام السيد من أجل غزة، فيما الجنوب تعرض للتدمير والحزب أصيب بانتكاسة. كنا نتوقع إجابة غير ذلك لاسيما بعد محاولة اغتيال قادة حماس في قطر".



وتابع: "بتنا نستنتج يومياً أن حرب الإسناد التي فتحها لبنان لم تكُن مُجدية نفعاً فخسائرها كانت كبيرة، بينما المشهد في غزة سيتغير اليوم مع خطة ترامب. مع هذا، فإنه لا أمان للإسرائيليين بتاتاً، وفي لبنان نتخوف من حربٍ جديدة".