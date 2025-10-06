Advertisement

لبنان

مسلسل حوادث السير تابع.. انقلاب سيارة على أوتوستراد زحلة

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:38
وقع حادث سير على الاوتستراد الواقع بين زحلة وسعدنايل ما ادى الى انقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع هوندا  وسط الطريق واقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وسط الطريق

لبنان 24

بين زحلة

لبنان

هوندا

زحلة

أوتو

تابع
الأكثر قراءة

أيضاً في لبنان
06:11 | 2025-10-06
06:11 | 2025-10-06
06:07 | 2025-10-06
06:00 | 2025-10-06
06:00 | 2025-10-06
05:42 | 2025-10-06
فيديو
