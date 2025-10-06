Advertisement

لبنان

في محلة الأوزاعي.. شعبة المعلومات توقف مروج مخدات بالجرم المشهود

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1425789-638953454156195832.jpg
Doc-P-1425789-638953454156195832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة في محلّة الأوزاعي ومحيطها.على أثر ذلك، باشرت الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى: 
Advertisement
هـ. ح. ح. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)-
بتاريخ 19-9-2025، ومن خلال عمليّات الرّصد والمراقبة الدّقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الأوزاعي، على متن درّاجة آليّة لون أبيض، من دون لوحات، تمّ ضبطها
بتفتيشه والدّرّاجة ومنزله الكائن في محلّة “بئر حسن”، تمّ ضبط كميّات من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف، مقسّمة داخل أظرفة وعلب وطبّات بلاستيكيّة، معدّة للتّرويج
اعترف الموقوف بترويج المخدّرات لصالح أحد التّجّار، مقابل مبلغ خمسين دولارًا أميركيًّا وكميّة من المخدّرات لتعاطيها عن كل يوم عمل
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص
مواضيع ذات صلة
بالجرم المشهود.. مروّجان للمخدرات في قبضة قوى الأمن بكسروان
lebanon 24
06/10/2025 13:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود... الأمن يوقِف سوريًا وهذا ما كان يفعله (صورة)
lebanon 24
06/10/2025 13:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في الأوزاعي.. شعبة المعلومات تُفكّك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية
lebanon 24
06/10/2025 13:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط معمل وتوقيف شخص بالجرم المشهود... بيان لقوى الأمن يكشف تفاصيل ما حدث في كسروان
lebanon 24
06/10/2025 13:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

الأوزاعي

القضاء ا

القضاء

لبنان

بلاست

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2025-10-06
06:11 | 2025-10-06
06:07 | 2025-10-06
06:00 | 2025-10-06
06:00 | 2025-10-06
05:42 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24