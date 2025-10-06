في محلة الأوزاعي.. شعبة المعلومات توقف مروج مخدات بالجرم المشهود

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصة في لمكافحة عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة في محلّة ومحيطها.على أثر ذلك، باشرت الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى:هـ. ح. ح. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)-بتاريخ 19-9-2025، ومن خلال عمليّات الرّصد والمراقبة الدّقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الأوزاعي، على متن درّاجة آليّة لون أبيض، من دون لوحات، تمّ ضبطهابتفتيشه والدّرّاجة ومنزله الكائن في محلّة “بئر حسن”، تمّ ضبط كميّات من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف، مقسّمة داخل أظرفة وعلب وطبّات بلاستيكيّة، معدّة للتّرويجاعترف الموقوف بترويج المخدّرات لصالح أحد التّجّار، مقابل مبلغ خمسين دولارًا أميركيًّا وكميّة من المخدّرات لتعاطيها عن كل يوم عملأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص