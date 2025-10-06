Advertisement

لبنان

وزير الدفاع اطلع سلام على نتائج زيارته الى السعودية

Lebanon 24
06-10-2025 | 04:56
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم الإثنين في السرايا وزير الدفاع اللواء ميشال منسى الذي اطلعه على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية.
المملكة العربية السعودية

رئيس مجلس الوزراء

العربية السعودية

مجلس الوزراء

وزير الدفاع

ميشال منسى

نواف سلام

