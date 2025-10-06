26
لبنان
وزير الدفاع اطلع سلام على نتائج زيارته الى السعودية.. وهذا نشاط السرايا
Lebanon 24
06-10-2025
|
04:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم الإثنين في السرايا
وزير الدفاع
اللواء ميشال منسى الذي اطلعه على نتائج زيارته الى
المملكة العربية السعودية
.
كما استقبل الرئيس سلام وفدًا من شابات وشباب مدينة
طرابلس
بحضور النائب إيهاب مطر، الذي شدد على "وقوف الوفد إلى جانب الرئيس سلام ودعمه له ولقرارات الحكومة".
وأكد مطر أهمية تطبيق القوانين وعدم التساهل في تنفيذها، مشيرًا إلى أن طرابلس دائمًا داعم للدولة ورئيس الحكومة.
كما استقبل سلام أيضًا سفراء
لبنان
المعينين حديثًا في كل من:
-
أستراليا
: ميلاد رعد
- كازاخستان:
جورج
أبو زيد
- قبرص: جان مراد
وجرت اللقاءات قبل توجه السفراء إلى مراكز عملهم الجديدة لمباشرة مهامهم الرسمية.
