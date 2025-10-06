Advertisement

لبنان

مرفأ بيروت يحصل على شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن والمرافئ

Lebanon 24
06-10-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1425825-638953526155294094.png
Doc-P-1425825-638953526155294094.png photos 0
أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت عن إنجاز جديد تمثل في حصول محطة الحاويات CMA Beirut Terminal على شهادة الامتثال للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافئ البحرية (ISPS)، بعد استيفاء جميع المتطلبات والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة.
وأكدت الإدارة أن هذا الاعتماد الدولي يعكس التزام المرفأ بتطبيق أعلى المعايير الأمنية العالمية ويعزز موقعه كمرفأ محوري يتمتع بالكفاءة والموثوقية في المنطقة.

وأوضحت الإدارة أن الشهادة تمثل محطة أساسية في تطوير المرفأ ورفع مستوى أدائه الأمني والتشغيلي بما يتوافق مع متطلبات السلامة والاستدامة في قطاع النقل البحري العالمي.


