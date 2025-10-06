مرفأ بيروت يحصل على شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن والمرافئ

Advertisement

أعلنت إدارة واستثمار مرفأ عن إنجاز جديد تمثل في حصول محطة الحاويات CMA Beirut Terminal على شهادة الامتثال للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافئ البحرية (ISPS)، بعد استيفاء جميع المتطلبات والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة.وأكدت الإدارة أن هذا الاعتماد الدولي يعكس المرفأ بتطبيق أعلى المعايير الأمنية العالمية ويعزز موقعه كمرفأ محوري يتمتع بالكفاءة والموثوقية في المنطقة.وأوضحت الإدارة أن الشهادة تمثل محطة أساسية في تطوير المرفأ ورفع مستوى أدائه الأمني والتشغيلي بما يتوافق مع متطلبات السلامة والاستدامة في قطاع العالمي.