المفتي قبلان يستقبل وفودًا محلية ودولية.. ورسالة لسلام

استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وفد برئاسة النائب شربل مارون، حيث ناقشوا التحضيرات لذكرى 13 تشرين، المقررة يوم السبت 11 تشرين الأول في الفوروم دو .وأكد مارون أن الهدف من الذكرى هذا العام تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيدًا بالدور الوطني للمفتي في توحيد الصفوف.كما استقبل المفتي السفير اللبناني في أحمد سويدان ورئيس جمعية كشافة الإمام المهدي الشيخ نزيه فياض، حيث دُعِي لحضور فعاليات التجمع الكشفي الكبير تحت عنوان "أجيال السيد" في مدينة كميل شمعون الرياضية في 12 تشرين الأول، تكريمًا لذكرى استشهاد نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، واحتفاء بالسنوية الأربعين لتأسيس الجمعية.

وفي سياق منفصل، وجّه قبلان رسالة إلى الدكتور نواف سلام، أكد فيها أن أمانة وطنية وتاريخ مضرج بالتضحيات والسيادة، وأن أي أزمة جديدة أو انتقام يتعارض مع الأبوة الوطنية ومصلحة الوطن.



وقال المفتي قبلان: "اللحظة للتلاقي لا الانقسام، وكرامة الوطن مسيجة بدماء وجهود آباء السيادة الوطنية منذ التأسيس الوطني، وانتهاء بقرابين الحرب الأخيرة التي حولت لبنان إلى صخرة صمود أسطوري".



وأشار إلى أن السيد حسن نصر الله والرئيس رفيق يمثلان صخرة سيادة وفخر وطني للمنطقة، وأن قوة الرئيس تأتي من وحدة شعبه وتضامن اللبنانيين. وختم رسالته مؤكّدًا أن المطلوب من الحكومة أن تتحلى بـ حجم صخرة الوحدة الوطنية، التي تُشكل مصدر سلطات لبنان واستقراره.

(الوكالة الوطنية)