لبنان

المفتي قبلان يستقبل وفودًا محلية ودولية.. ورسالة لسلام

Lebanon 24
06-10-2025 | 06:11
استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وفد التيار الوطني الحر برئاسة النائب شربل مارون، حيث ناقشوا التحضيرات لذكرى 13 تشرين، المقررة يوم السبت 11 تشرين الأول في الفوروم دو بيروت.
وأكد مارون أن الهدف من الذكرى هذا العام تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيدًا بالدور الوطني للمفتي في توحيد الصفوف.

كما استقبل المفتي السفير اللبناني في إيران أحمد سويدان ورئيس جمعية كشافة الإمام المهدي الشيخ نزيه فياض، حيث دُعِي لحضور فعاليات التجمع الكشفي الكبير تحت عنوان "أجيال السيد" في مدينة كميل شمعون الرياضية في 12 تشرين الأول، تكريمًا لذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، واحتفاء بالسنوية الأربعين لتأسيس الجمعية.
 
وفي سياق منفصل، وجّه قبلان رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، أكد فيها أن لبنان أمانة وطنية وتاريخ مضرج بالتضحيات والسيادة، وأن أي أزمة جديدة أو انتقام يتعارض مع الأبوة الوطنية ومصلحة الوطن.

وقال المفتي قبلان: "اللحظة للتلاقي لا الانقسام، وكرامة الوطن مسيجة بدماء وجهود آباء السيادة الوطنية منذ التأسيس الوطني، وانتهاء بقرابين الحرب الأخيرة التي حولت لبنان إلى صخرة صمود أسطوري".

وأشار إلى أن السيد حسن نصر الله والرئيس رفيق الحريري يمثلان صخرة سيادة وفخر وطني للمنطقة، وأن قوة الرئيس تأتي من وحدة شعبه وتضامن اللبنانيين. وختم رسالته مؤكّدًا أن المطلوب من الحكومة أن تتحلى بـ حجم صخرة الوحدة الوطنية، التي تُشكل مصدر سلطات لبنان واستقراره.
 
(الوكالة الوطنية)
 
رسالة من المفتي قبلان في الذكرى الأولى لاستشهاد السيد نصر الله
رسالة من المفتي قبلان لرئيس الجمهورية... إليكم مضمونها
لقاءات لوزيرة التربية مع طلاب ونواب ووفود محلية ودولية للبحث في شؤون القطاع
المفتي قبلان استقبل بهاء الحريري: لمنع الفتنة السياسية والطائفية
