نشاط قصر بعبدا.. والجلسة ستناقش 10 بنود

يرأس رئيس الجمهورية اليوم جلسة لمجلس الوزراء في الثالثة بعد ظهره، لمناقشة جدول أعمال مكون من 10 بنود تتناول مواضيع مختلفة.وكان قد استقبل صباحًا العامة الدكتور ركان ناصر الدين، وأجرى معه جولة أفقيّة تناولت جلسة المجلس المقررة وملفات الساعة.وأطلع ناصر الدين الرئيس على نتائج مشاركته في القمة العالمية للصحة النفسية في الدوحة، حيث التقى عدداً من الوزراء والمسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين وهذه الدول، بما فيها قطر، مصر، والبحرين.وأشار إلى أهمية دعم دولي لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية الأولية التي تضررت جزئيًا أو دمرت كليًا خلال الحرب الأخيرة، واستعادة القدرة التشغيلية لهذه المنشآت.كما تطرق ناصر الدين إلى التقدم الإصلاحي الحاصل داخل ، وإمكانية التعاون مع صندوق قطر للتنمية لترميم مستشفى الشهيد الحكومي، مع بدء الخطوات التنفيذية لإبرام اتفاقية تعاون.واستقبل الرئيس عون رئيس جمعية "فرسان مالطا" مروان صحناوي، الذي أطلعه على نتائج جولاته الدولية لدعم الجمعية في مهامها الإنسانية والصحية والاجتماعية، مؤكدًا التجاوب الكبير الذي يعكس مكانة لبنان وثقة الدول به.كما التقى الرئيس الوزير السابق رائد خوري لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية وسبل معالجتها.واستقبل عون بعد الظهر، النائب الدكتور غسان سكاف واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية وسبل معالجة تداعياتها على الساحة الداخلية .