لبنان

أوّل تعليق... ماذا قالت إسرائيل عن "غارات البقاع"؟

Lebanon 24
06-10-2025 | 07:43
زعمت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ سلاح الجوّ الإسرائيليّ هاجم معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" في البقاع.
وكانت الغارات الإسرائيليّة طالت جرد بلدة حربتا، ووادي فعرا، إضافة إلى عمق جرود الهرمل غربي بلدة الزغرين.
 
 
 
