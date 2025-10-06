من جبيل.. جمعية Lebanese Social Responsibility تُواصل دعم المجتمع

أكدت جمعية Lebanese Social Responsibility (LSR) في بيان أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها تأتي ضمن رسالتها في نشر الأمل وتحقيق الكرامة الإنسانية، مع التركيز على المرأة والشباب كجزء أساسي من مسارها التنموي. وأوضحت الجمعية أنها واصلت جهودها خلال صيف 2025 في ، عبر مشاريع عدة:

- توزيع أكثر من 400 وجبة غذائية ثلاث مرات أسبوعياً على الأسر الأكثر ضعفاً، لضمان الأمن الغذائي للمحتاجين وكبار السن.



- مشروع "تمكين – TAMKIN"، الذي مَوَّلته المنظمة الدولية للفرنكوفونية، والذي استهدف تسع مجموعات من تسع قرى، بتدريبات على المهارات الحرفية والزراعية والريادية لتعزيز دور المرأة وخلق فرص اقتصادية مستدامة.



- مشروع "تراث – Turath"، لدعم النساء في الإنتاج الغذائي التقليدي، حيث تم تمكين 135 سيدة من تصنيع المونة وحفظ التراث الغذائي، مع تطوير قدراتهن في التسويق والتعبئة والتغليف.