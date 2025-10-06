Advertisement

لبنان

بيرم في الكرك.. لقاء سياسي في حسينية المحقق الكركي

Lebanon 24
06-10-2025 | 08:45
أقيم في حسينية المحقق الكركي في بلدة الكرك البقاعية لقاء سياسي مع الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله، السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، بحضور فاعليات سياسية وثقافية واجتماعية.
وأشار بيرم إلى الضغوط الدولية والإقليمية على لبنان وبيئة المقاومة، مؤكداً أن الهدف من هذه الضغوط هو إخضاع المقاومة وبيئتها لتمهيد التطبيع والاستسلام. واعتبر أن أي تجني من الداخل على بيئة المقاومة يهدف لتوهين الثقافة الوطنية، إلا أن صبر وعزيمة المواطنين حالت دون نجاح هذه الضغوط.
 
(الوكالة الوطنية)
