بيرم في الكرك.. لقاء سياسي في حسينية المحقق الكركي

أقيم في حسينية المحقق في بلدة الكرك البقاعية لقاء سياسي مع الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله، والسيد هاشم صفي الدين، بحضور فاعليات سياسية وثقافية واجتماعية.وأشار بيرم إلى الضغوط الدولية والإقليمية على وبيئة ، مؤكداً أن الهدف من هذه الضغوط هو إخضاع المقاومة وبيئتها لتمهيد التطبيع والاستسلام. واعتبر أن أي تجني من الداخل على بيئة المقاومة يهدف لتوهين الثقافة الوطنية، إلا أن صبر وعزيمة المواطنين حالت دون نجاح هذه الضغوط.