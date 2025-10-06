ثورة الأرز والجبهة اللبنانية: لا لتدخل إيران

Advertisement

عقد المجلس الوطني لثورة (الجبهة اللبنانية) اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي، واستعرض الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وأصدر بياناً حذر فيه من سلوك بعض المسؤولين اللبنانيين، مطالباً بتحمل المسؤوليات الدستورية ومحاسبة المخالفين، ورفض تدخل في الشؤون .وأشار المجتمعون إلى أن تأجيل الانتخابات مرتبط بخوف الطبقة الحاكمة من نتائجها، وأن الحالي يشوبه العديد من العيوب التي يجب معالجتها لضمان نزاهة الاستحقاق . كما نوهوا بأن النظام الانتخابي يحتاج إلى مراجعة شاملة لمنع تأثير السلاح غير الشرعي على حرية الناخبين.