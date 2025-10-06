Advertisement

لبنان

ثورة الأرز والجبهة اللبنانية: لا لتدخل إيران

Lebanon 24
06-10-2025 | 08:50
عقد المجلس الوطني لثورة الأرز (الجبهة اللبنانية) اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي، واستعرض الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وأصدر بياناً حذر فيه من سلوك بعض المسؤولين اللبنانيين، مطالباً بتحمل المسؤوليات الدستورية ومحاسبة المخالفين، ورفض تدخل إيران في الشؤون اللبنانية.
وأشار المجتمعون إلى أن تأجيل الانتخابات مرتبط بخوف الطبقة الحاكمة من نتائجها، وأن القانون الانتخابي الحالي يشوبه العديد من العيوب التي يجب معالجتها لضمان نزاهة الاستحقاق الديمقراطي. كما نوهوا بأن النظام الانتخابي يحتاج إلى مراجعة شاملة لمنع تأثير السلاح غير الشرعي على حرية الناخبين.
 
(الوكالة الوطنية)
