علي فياض يحذر من توترات داخلية خطيرة

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أكد ، في الذكرى السنوية لاستشهاد لـ" " الشيخ وشهداء بلدة عبا الجنوبية، أن بعض المسؤولين في السلطة يمارسون سياسة تهدف إلى تعميق الانقسامات والفوارق الاجتماعية عمدًا، مما يهدد الاستقرار الداخلي.وأوضح فياض أن هؤلاء المسؤولين يتصرفون بطريقة تتجاوز الضرورات القانونية وتخدم مصالح الخارج على حساب المواطنين، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى حرمان عدد كبير من اللبنانيين من حقوقهم الأساسية.وشدد على أن هذا السلوك العدواني سياسيًا يضر بالمواطنين ويهدد البلاد بتداعيات اجتماعية وسياسية خطيرة، مطالبًا الحكومة بالتحرك لتصحيح الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة الداخلية.