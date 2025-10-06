Advertisement

لبنان

جرحى في حادث سير بين "جيب" و"فان"

Lebanon 24
06-10-2025 | 09:38
وقع حادث سير مروّع بين "جيب" و"فان" لنقل الركاب عند مفرق تمنين غربي بعلبك، ما أدى إلى وقوع اصابات تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.
بعلبك

فيات

