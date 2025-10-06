القومي ينتخب رئيسا للمجلس وناموسا في جلسته الأولى

Advertisement

عقد المنتخب في جلسته الأولى، المخصصة لانتخاب رئيس وناموس للمجلس، وبعد الجلسة أصدر عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الإجتماعي، بيانًا أشار فيه إلى انقعاد الجلسة في قاعة الشهيد خالد – .وقال البيان أن الجلسة ترأسها الأمين فارس سعد بصفته أكبر الأعضاء سناً، فيما تولى أعمال الأمين رامي قمر، أصغر الأعضاء سناً. وأدى الأعضاء قسم المسؤولية".وأضاف: "فاز بالتزكية: الأمين المحامي رئيساً للمجلس الأعلى، والأمين نزيه ناموساً للمجلس الأعلى.ولاحقاً، سيعقد المجلس الأعلى جلسة لانتخاب ، ضمن المهلة الدستورية المحددة".