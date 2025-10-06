Advertisement

لبنان

القومي ينتخب رئيسا للمجلس وناموسا في جلسته الأولى

Lebanon 24
06-10-2025 | 10:13
عقد المجلس الأعلى المنتخب في الحزب السوري القومي الاجتماعي جلسته الأولى، المخصصة لانتخاب رئيس وناموس للمجلس، وبعد الجلسة أصدر عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الإجتماعي، بيانًا أشار فيه إلى انقعاد الجلسة في قاعة الشهيد خالد علوانبيروت.
وقال البيان أن الجلسة ترأسها الأمين فارس سعد بصفته أكبر الأعضاء سناً، فيما تولى أعمال الناموس الأمين رامي قمر، أصغر الأعضاء سناً. وأدى الأعضاء قسم المسؤولية".

وأضاف: "فاز بالتزكية: الأمين المحامي جورج ديب رئيساً للمجلس الأعلى،  والأمين نزيه روحانا ناموساً للمجلس الأعلى.

ولاحقاً، سيعقد المجلس الأعلى جلسة لانتخاب رئيس الحزب، ضمن المهلة الدستورية المحددة".
الحزب السوري القومي الاجتماعي

المجلس الأعلى

أعمال النا

رئيس الحزب

جورج ديب

الدستور

الناموس

بيروت

