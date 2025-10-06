Advertisement

لبنان

عن غارة زبدين.. بيانٌ من "الصحة"

Lebanon 24
06-10-2025 | 11:18
A-
A+
Doc-P-1425937-638953716767972578.png
Doc-P-1425937-638953716767972578.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، بياناً أعلنت فيه الحصيلة النهائية لغارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت سيارة على طريق زبدين - قضاء النبطية.
Advertisement
 
 
وذكرت الوزارة أنَّ الغارة أسفرت عن سقوط شهيدين وإصابة 4 مواطنين بجروح.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بيان من "الصحة" عن "غارة ميفدون"
lebanon 24
07/10/2025 01:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"
lebanon 24
07/10/2025 01:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غارة عيترون.. بيانٌ من "الصحة"
lebanon 24
07/10/2025 01:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن غارة الخرايب.. بيانٌ من "الصحة"
lebanon 24
07/10/2025 01:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24

قضاء النبطية

وزارة الصحة

الإسرائيلي

إسرائيل

النبطية

شهيدي

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-06
16:50 | 2025-10-06
16:42 | 2025-10-06
16:09 | 2025-10-06
16:05 | 2025-10-06
15:37 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24