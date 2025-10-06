Advertisement

لبنان

متهم بجريمة قتل.. مطلوب بقبضة "الأمن" في طرابلس!

Lebanon 24
06-10-2025 | 11:57
أوقفت دورية من مكتب مكافحة الإرهاب بعد عملية رصد وتعقّب وبكمين محكم، المدعو "أ.م"  في محلة الجميزات - طرابلس، حيث جرى اقتياده إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
يُذكر أنه تُوجد بحق الشخص المذكور سلسلة مذكرات توقيف إضافة إلى جريمة قتل ارتُكبت في وقت سابق.
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24