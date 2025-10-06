Advertisement

لبنان

تعطل شاحنة في عاريا.. وحركة المرور كثيفة

Lebanon 24
06-10-2025 | 12:57
أفادت غرفة التحكم المروري عن تعطل شاحنة عند كوع ‎عاريا صعودا باتجاه البقاع.
وتسبب الحادث بزحمة سير في المحلة، حيث يعمل دراج من مفرزة سير ‎بعبدا على المعالجة.
غرفة التحكم

البقاع

بعبدا

