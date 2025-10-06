Advertisement

تدابير سير على جسر غزير لمدة 4 أيام.. إليكم التفاصيل

06-10-2025 | 13:08
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن إحدى الشّركات المتعهّدة، ستقوم  بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على جسر غزير مقابل "هوم سيتي" على المسلك الغربي (باتجاه بيروت) وذلك اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 07-10-2025 ولمدة أربعة أيام، من الساعة 22:00 مساءً لغاية الساعة 5،00 صباحًا من كل يوم عمل.
وأشار البلاغ إلى أنّ هذه الأشغال ستؤدي إلى منع المرور على الجسر مكان الأعمال، وسيتم تحويل السير على الطريق المحاذية للجسر باتجاه بيروت

وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
