لبنان

"محروقات مجانية" للعسكريين

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
06-10-2025 | 13:20
عُلم أنَّ مختلف العسكريين في قوى الأمن الداخلي، تلقوا العديد من "قسائم المحروقات" الشهرية من مديريتهم، وذلك كمساعدة من المؤسسة لعناصرها.
والقسيمة الواحدة هي بـ20 ليتراً، فيما يمكن للمستفيد منها بيعها والتصرف بثمنها، وهو أمرٌ مُعتاد كان يحصلُ سابقاً.

وتعتبر هذه الخطوة الجديدة في إطار تدعيم عناصر قوى الأمن، فيما يمكن لهذه القسائم أن توفر مساعدة مالية غير مباشرة للعسكريين إلى جانب الرواتب والزيادات التي أُقرّت لهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

قوى الأمن الداخلي

خاص "لبنان 24"

