لبنان

لبنان يرفع صوته في الأمم المتحدة لتأمين مستلزمات طبية حديثة

Lebanon 24
06-10-2025 | 13:19
Doc-P-1425988-638953792706627282.png
Doc-P-1425988-638953792706627282.png photos 0
شارك عدد من النواب اللبنانيين، منهم رئيس لجنة الاقتصاد الوطني البروفسور فريد البستاني، ورئيس لجنة الصحة العامة الدكتور بلال عبد الله، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور فادي علامة، في الاجتماع الافتتاحي لفريق التنسيق المشترك، الذي نظمه الاتحاد الإفريقي على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مصر.
وحضر الاجتماع أيضاً المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

وأكد البستاني خلال الاجتماع على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الصحية في المنطقة، مشدداً على ضرورة تزويد لبنان بالمستلزمات والمعدات الطبية الحديثة. وأوضح أن لبنان ملتزم بـ التعاون الوثيق مع الهيئات الدولية والإقليمية والمساهمة في المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أمن صحي شامل وتنمية صحية متوازنة في المنطقة.

من جهته، أشاد الدكتور علامة بـ تجربة النظام الصحي المصري واعتبرها نموذجاً يُحتذى به في المنطقة.
