لبنان يرفع صوته في الأمم المتحدة لتأمين مستلزمات طبية حديثة

شارك عدد من النواب اللبنانيين، منهم رئيس لجنة البروفسور فريد ، ورئيس العامة الدكتور بلال ، ورئيس لجنة الدكتور فادي علامة، في الاجتماع الافتتاحي لفريق التنسيق المشترك، الذي نظمه الاتحاد الإفريقي على هامش الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مصر.وحضر الاجتماع أيضاً المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي والمنظمات الدولية.وأكد البستاني خلال الاجتماع على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الصحية في المنطقة، مشدداً على ضرورة تزويد بالمستلزمات والمعدات الطبية الحديثة. وأوضح أن لبنان ملتزم بـ التعاون الوثيق مع الهيئات الدولية والإقليمية والمساهمة في المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أمن صحي شامل وتنمية صحية متوازنة في المنطقة.، أشاد الدكتور علامة بـ تجربة النظام الصحي المصري واعتبرها نموذجاً يُحتذى به في المنطقة.