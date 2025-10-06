جنبلاط بحث مع عباس مُستجدات حصر سلاح المخيمات

اطّلع الرئيس السابق للحزب التقدمي من ياسر ، نجل الرئيس الفلسطيني، على تفاصيل التعاون اللبناني الفلسطيني الرسمي لسحب السلاح من المخيمات .

بحث مع عباس، الذي رافقه إلى كليمنصو السفير الفلسطيني لدى محمد الأسعد وفي حضور الوزير السابق غازي العريضي، المشهد الفلسطيني في ضوء خطة الرئيس الأميركي لقطاع غزة.