لبنان
جنبلاط بحث مع عباس مُستجدات حصر سلاح المخيمات
Lebanon 24
06-10-2025
|
13:30
اطّلع الرئيس السابق للحزب التقدمي
الاشتراكي وليد جنبلاط
من ياسر
محمود عباس
، نجل الرئيس الفلسطيني، على تفاصيل التعاون اللبناني الفلسطيني الرسمي لسحب السلاح من المخيمات
الفلسطينية
.
جنبلاط
بحث مع عباس، الذي رافقه إلى كليمنصو السفير الفلسطيني لدى
لبنان
محمد الأسعد وفي حضور الوزير السابق غازي العريضي، المشهد الفلسطيني في ضوء خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لقطاع غزة.
كذلك، حضرت على طاولة البحث، شؤون
الفلسطينيين
في لبنان.
