25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن سلاح "حزب الله".. هذا ما أقرّ به تقريرٌ إسرائيلي
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-10-2025
|
15:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرَ معهد "ألما" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تحدث فيه عن حملة أطلقها "
حزب الله
" في
لبنان
، ترتبط بعدم التخلي عن سلاحه.
Advertisement
ويقول التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
إنه "رداً على قرار
الحكومة اللبنانية
بتفكيك أسلحة الميليشيات، أطلق "حزب الله" حملة مطلع شهر
تموز
الماضي، أكد خلالها أهمية السلاح في مقاومة
إسرائيل
والدفاع عن لبنان، ومن رسائلها: "لن نتخلى عن السلاح" و "السلاح شرفنا".
الحملة هذه تصور التخلي عن السلاح على أنه إذلال واستسلام وهزيمة للعدو وخطر على الشعب اللبناني، فيما تصف
المقاومة
بأنها واجب على كلّ جيل.
التقرير يقول إنه "يتم تصوير قرار تفكيك السلاح على أنه أمرٌ مفروضٌ من الخارج، ويتم وصفه بأنه مشروع إسرائيلي - أميركي خضعت له الحكومة
اللبنانية
، في حين أن حزب الله يتحدث عن إصراره على مواصلة المقاومة".
التقريرُ يلفت إلى أنَّ سردية "الحزب" بشأن السلاح تتكرر باستمرار من خلال خطابات أمين العام الشيخ نعيم
قاسم
ومن خلال كبار المسؤولين فيه، مشيراً إلى أنَّ "الحزب يستخدم باستمرار عناصر بصرية لنشر رسائله مثل عبارة لن نتخى عن السلاح وبجانبها صورة بندقية كرمز للمقاومة"، وأضاف: "على سبيل المثال، في إحدى الصور، تظهر البندقية مع جذور في الأرض، وترمز إلى عمق المقاومة التاريخية، والرابطة الوثيقة بين الشعب والمقاومة والسلاح. في صورة أخرى، تظهر عائلة
شيعية
، الأب والأم يحملان بندقية ويحميان أطفالهما. مرة أخرى، الرسالة هي رسالة مقاومة شعبية: سلاح حزب الله هو ما يحمي المواطنين اللبنانيين، وبالتالي لن يتمّ التخلي عنه - مقاومة تتوارثها الأجيال".
يشير التقرير إلى أن "حزب الله يستخدم المناسبات الدينية لنشر رسالة المقاومة"، مشيراً إلى أن "هذه الفعاليات العامة التي ينظمها حزب الله حشوداً كبيرة من بين مؤيديه، وهو ما يشير إلى أن
القاعدة
الشيعية
لحزب الله في لبنان، والتي يصل عددها إلى مئات الآلاف وأكثر، لم تفقد الثقة بالمنظمة وهي مستعدة لقبول الروايات والتعبئة من أجل المقاومة".
وذكر التقرير أن الروايات التي يروج لها "حزب الله" تلقى صدى كبيراً لدى قاعدته، لافتاً إلى أن هذا الأمر يظهر عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال استخدام عبارات "لن نتخلى عن السلاح"، وتابع: "بمناسبة مرور عام على تفجيرات البيجر يوم 17 أيلول الماضي، أطلق حزب الله حملة توعية جديدة تؤكد التعافي، وتهدف إلى التأكيد على إعادة تأهيل التنظيم واستمرار المقاومة. وتضم الحملة جرحى وناجين من الحدث، يعلنون تضحياتهم في سبيل المقاومة، ويعربون عن اعتزازهم بالثمن الذي دفعوه. وفي هذه الحملة أيضًا، يبقى السلاح محورياً، إذ يُصوَّر تعافي لبنان نتيجة استمرار المقاومة".
واستكمل: "تهدف حملة حزب الله للمقاومة إلى تعزيز عزيمة قاعدته الشيعية في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية لنزع سلاحه. أيضاً، تُبرّر الحملة المعاناة التي عاناها
أنصار
حزب الله، والتي سيستمرون في تحملها إذا رفضوا التخلي عن سلاحهم، لكنها تُصوّر نضالهم ليس فقط كواجب، بل كحقٍّ أيضاً".
ويتابع: "وفقاً لرواية حزب الله، يُعدُّ السلاح شرفاً للشعب اللبناني، وكما يتم تصوير التخلي عنه ذلاً وهزيمة. أيضاً، تستخدم المنظمة مل الروايات والحملات لترسيخ أيديولوجيتها لدى قاعدتها الشعبية، وتعزيز الدعم والثقة بالحركة".
وختم: "البندقية على علم حزب الله ليست شعاراً فقط، بل هي بيان، والمقاومة هي جوهر الحزب".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"Middle East Eye": ما الذي يتطلبه نزع سلاح حزب الله؟
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": ما الذي يتطلبه نزع سلاح حزب الله؟
07/10/2025 01:28:18
07/10/2025 01:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
07/10/2025 01:28:18
07/10/2025 01:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نزع سلاح "حزب الله".. هذا ما كشفه تقرير فرنسي
Lebanon 24
عن نزع سلاح "حزب الله".. هذا ما كشفه تقرير فرنسي
07/10/2025 01:28:18
07/10/2025 01:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
07/10/2025 01:28:18
07/10/2025 01:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الحكومة اللبنانية
الإسرائيلي
اللبنانية
المقاومة
القاعدة
الشيعية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
16:55 | 2025-10-06
06/10/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركيّ يرصدُ شوارع لبنان.. مشوّق جداً
Lebanon 24
تقرير أميركيّ يرصدُ شوارع لبنان.. مشوّق جداً
16:50 | 2025-10-06
06/10/2025 04:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو عن نصرالله يرصد الأيام الأخيرة له.. روايات يقدمها نجله وقادة "الحزب"
Lebanon 24
فيديو عن نصرالله يرصد الأيام الأخيرة له.. روايات يقدمها نجله وقادة "الحزب"
16:42 | 2025-10-06
06/10/2025 04:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. إطلاق نار يستهدف أحد الأشخاص
Lebanon 24
في طرابلس.. إطلاق نار يستهدف أحد الأشخاص
16:09 | 2025-10-06
06/10/2025 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم.. ماذا حصل مع فضل شاكر في وزارة الدفاع؟
Lebanon 24
اليوم.. ماذا حصل مع فضل شاكر في وزارة الدفاع؟
16:05 | 2025-10-06
06/10/2025 04:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
00:54 | 2025-10-06
06/10/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-10-06
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
16:50 | 2025-10-06
تقرير أميركيّ يرصدُ شوارع لبنان.. مشوّق جداً
16:42 | 2025-10-06
فيديو عن نصرالله يرصد الأيام الأخيرة له.. روايات يقدمها نجله وقادة "الحزب"
16:09 | 2025-10-06
في طرابلس.. إطلاق نار يستهدف أحد الأشخاص
16:05 | 2025-10-06
اليوم.. ماذا حصل مع فضل شاكر في وزارة الدفاع؟
15:37 | 2025-10-06
إنجاز نسائي تاريخي.. لبنان يتوج بلقب غرب آسيا للكرة الطائرة
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 01:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 01:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 01:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24