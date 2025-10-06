اليوم.. ماذا حصل مع فضل شاكر في وزارة الدفاع؟

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أنه بوشر في تنفيذ مذكرات التوقيف الغيابية ومذكرات إلقاء القبض الصادرة بحق الفنان بموجب محاضر ستحال لاحقاً إلى العسكري.

