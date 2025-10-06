Advertisement

لبنان

اليوم.. ماذا حصل مع فضل شاكر في وزارة الدفاع؟

Lebanon 24
06-10-2025 | 16:05
Doc-P-1426018-638953888585013338.webp
Doc-P-1426018-638953888585013338.webp photos 0
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أنه بوشر في وزارة الدفاع تنفيذ مذكرات التوقيف الغيابية ومذكرات إلقاء القبض الصادرة بحق الفنان فضل شاكر بموجب محاضر ستحال لاحقاً إلى القضاء العسكري.
وقالت المعلومات إنه قبل إنعقاد أي جلسة محاكمة لشاكر أمام المحكمة العسكرية، يجب تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابيه الصادرة بحقه بموجب المحضر المذكور والذي يُنظم لدى الشرطة العسكرية، ويحال بعدها المحضر إلى قلم المحكمة بواسطة النيابة العامة العسكرية، على أن تأخذ بموجبه المحكمة علماً بالتوقيف وتحدد موعداً للجلسة للمحاكمة، ما أدى إلى تأجيل الموعد إتاحة بالمجال لإيداع محضر التنفيذ في قلم المحكمة.
 
 
 
المحكمة العسكرية

النيابة العامة

وزارة الدفاع

القضاء ا

النيابة

حكمت ال

القضاء

