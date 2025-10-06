مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين

Advertisement

عشية بداية السنة الثالثة للحرب اتجهت الأنظار إلى جلسة التي انعقدت في قصر بعبدا وعلى جدول أعمالها ثلاثة بنود حساسة اثنان يتعلقان بإضاءة صخرة الروشة والثالث تقرير قيادة الجيش الشهري الاول حول خطة حصرية السلاح التي بوشر تنفيذها في منطقة جنوب الليطاني.التقرير الذي رفعه الجيش تضمن ما نفذه من خطوات لنزع السلاح في جنوب الليطاني وحدد المعوقات التي تمنعه من استكمال مهمته هناك.هذا ولم يوقف العدو إطلاق النار ولا انسحب من التلال التي يحتلها تنفيذا للقرار الدولي 1701 وما زال يمارس غطرسته وهو استكمل بناء الجدار الإسمنتي عند الحدود الجنوبية لبلدة يارون.كما سجل تحليق كثيف ومركز فجرا لعدد من الطائرات المسيرة المعادية على علو منخفض في أجواء بلدات منطقة النبطية.وآخر نسخة من الإعتداءات غارة من مسيرة على سيارة في بلدة زبدين ارتقى خلالها شخصان وجرح أربعة مواطنين. كما نفذ جيش العدو سلسلة غارات على مناطق في جرود البقاع.الإعتداءات في كما في غزة لم تنته وبالرغم من مطالبة الرئيس دونالد ترامب كيان الاحتلال بوقف عدوانه بعد موافقة حماس على خطته لا تزال حرب الابادة الاسرائيلية مستمرة لتدخل يوم غد عامها الثالث وسط وحشية حركت العالم واخرجت الشعوب الغربية الى الشوارع بعدما اكتشفت كذب الرواية الاسرائيلية.رغم ذلك فإن المقاومة الفلسطينية راكمت انجازاتها من خلال عملياتها على جيش الاحتلال مخلفة في صفوفه عددا كبيرا من القتلى والجرحى وبات الالاف منهم خارج الخدمة حيث كشفت وزارة الحرب ان 1152 جنديا قتلوا منذ عملية طوفان الأقصى.إلى ذلك تنطلق مفاوضات شرم الشيخ بين حركة حماس وإسرائيل وسط ضغوط أميركية وتباينات حادة حول الانسحاب وسلاح المقاومة ومستقبل حكم غزة بعد الحرب ومن المقرر ان يشرف على المفاوضات صهر ترامب (جاريد كوشنر) وموفده الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف وهما سينضمان إليها يوم غد إذا تحقق التقدم المطلوب.هذا واستبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة المفاوضات بمطالبة الطرفين بالتقدم بوتيرة سريعة واذ توقع إنجاز المرحلة الأولى هذا الأسبوع معتبرا ان الوقت هو الفيصل جدد تهديده بأن الكثير من الدماء ستسفك اذا لم يتم التوصل الى اتفاق خلال المهلة التي حددها.في شرم الشيخ بدأت اجتماعات وانعقدت محادثات بين حركة حماس واسرائيل، وذلك للبحث في تنفيذ المرحلة الاولى من خطة الرئيس الاميركي لانهاء الحرب في غزة.وفي جلسة للحكومة للبحث في خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة وللبت في مصير جميعة رسالات.المعلومات القليلة المسربة من اجتماع حماس واسرائيل تشير الى ان المحادثات تتقدم، ولو ببطء, لكن المشكلة المستعصية تتمثل في المطلب الاسرائيلي الوارد في خطة الرئيس الاميركي، ويقضي بان تنزع حماس سلاحها وهو امر ليس سهلا على حماس ان تتقبله.من هنا تأكيد مسؤول مطلع على محادثات غزة لـ "رويترز" أن المفاوضات ستستمر بضعة أيام على الأقل، إن لم يكن أكثر.بالانتقال إلى بيروت، الجلسة التي كان يتوقع كثيرون أن تكون حامية بدأت باجواء ايجابية، وانتهت كذلك.وقد عزز الايجابية الخلوة التي عقدها رئيسا الجمهورية والحكومة قبل الجلسة. وانطلاقا من الاجواء الايجابية طلب رئيس الجمهورية نقل بند سحب والخبر من جمعية رسالات الى آخر جدول الاعمال للبحث به في نهاية الجلسة وهو ما حصل، وكانت النتيجة تعليق عمل جمعية رسالات وتأجيل سحب ترخيصها الى حين استكمال التحقيقات.وقد تحفظ وزير عن القرار، من دون ان يجاريه وزيرا حركة امل. في هذا الوقت يعود لبنان من جديد الى الساحة العربية من بوابة الرياضة، حيث يخوض فريق الحكمة نهائي بطولة الاندية العربية لكرة السلة، في مواجهة الكويت الكويتي في دبي، وسيكون عشاق كرة السلة في متابعة مباشرة لهذه المباراة الحاسمة بعد الاخبار مباشرة في تمام الثامنة والنصف.لم تشظ صواريخ الحقد الصهيونية جسدي حسن وزينب عطوي في زبدين الجنوبية فحسب، بل شظت سيادة الدولة المدعاة وهيبة الوطن الجريح.فعندما يتعمد الحقد الصهيوني اغتيال اب جريح ضرير وأم لأطفال ثلاثة على طريق مقتظ وفي وضح النهار ولم ينهر جدار الصمت الحكومي عن اي رد فعل ضد العدو، ولم يردع المشهد هذا الحكومة عن رمي نفسها عن الصخور والالتحاف بالقشور، فهذا يعني أن لا قيامة لوطن بهذا الاداء ولا حصن لبنيه الا سواعدهم التي لا خيار لها الا ان تحمي اهلها.حسن عطوي مهندس اطفأت جريمة البيجر بصره فسما ببصيرته ومعه زوجته زينب رسلان التي تركت رسالة التعليم لتهتم بزوجها وابنائها الثلاثة، لكن الحقد الصهيوني لم يترك العائلة الجريحة، بل افجع الاولاد بابويهم، مرتكبا جريمة تهتز لها الاوطان، واتبع العدوان بغارات في عمق البقاع وصولا الى جرود الهرمل، فيما المسؤولون قابعون في جرود السياسة يبحثون قضية جمعية رسالات وصخرة الروشة والملاحقات، بل فتشوا بين السطور عن مخرج يحفظ بعض هيبتهم بعد ان تمادوا كثيرا بخيال القرارات، فكان تعليق عمل الجمعية لحين استكمال التحقيق هو المخرج.فماذا حقق هؤلاء؟وكيف سيخاطبون شعبهم وماذا سيقولون لاطفال حسن وزينب غير انكم بلا دولة حامية او مسؤولة او تعي الاولويات؟الجنوب ينزف والبقاع يهتز بفعل صواريخ العدوان، وعلى المعنيين ان يكونوا على مستوى التحديات، وهو ما لا يكون بالغضب والحرد والانفعالات، ومن ثم الذهاب للبحث عن مخارج وتسويات، بعدما كاد البلد يشتعل بلهيب البيانات والتصريحات. فهل من يتقي الله بالوطن واهله؟فوطننا ليس بعيدا عما يدور في المنطقة خلال ايام حاسمة على وقع مفاوضات القاهرة بين حماس والكيان العبري حول آلية وقف اطلاق النار في غزة، واي خطأ في تفكيك برميل البارود الذي يضعه الصهيوني في طريق المفاوضات قد يفجر كل شيء، فيما اهل غزة يترقبون وهم ينزفون المزيد من الشهداء بفعل العدوانية الصهيونية المستمرة.خارج الحكومة، سقوف عالية من فريق، وتهديدات من فريق.أما على طاولتها، فحلول وسط، تتفادى الصدام الممنوع إقليميا ودوليا، ولا تكسر رئيس الحكومة، الذي أصدر تعميما لم ينفذ.ومن هنا، قرر مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى آراء الوزراء، تعليق العمل بالعلم والخبر الخاص بجمعية رسالات، إلى حين استكمال التحقيقات بملف وقفة الروشة، كما سماها، اي بكلام آخر، لم يسحب العلم والخبر خشية الصدام مع حزب الله، ولم يمرر التحدي بلا موقف معنوي، مراعاة للرئيس نواف سلام، وهو مخرج تم العمل عليه في الساعات الاخيرة السابقة للجلسة، كما كشف مصدر وزاري لل او.تي.في.، متسائلا في الوقت نفسه، الى متى يستمر اتخاذ القرارات المتهورة، من دون التحسب لعواقبها، ثم البحث عن مخارج يكون اغلبها محرج لهيبة الحكومة وحتى الدولة.هكذا اذا تدار البلاد، بعد تسعة أشهر تقريبا على الولادة القيصرية للسلطة الجديدة، التي تحولت عمليا إلى ادارة الازمة بشكل سيء، بدل حلها بترجمة الوعود الى أفعال ملموسة، لا ان تبقى حبرا على ورق، وكلاما في الهواء.ففي موضوع حصرية السلاح، لا يفهم اللبنانيون اين اصبحت مهلة نهاية العام التي حددت في جلستي الخامس والسابع من آب الشهيرتين؟ خصوصا أن مجلس الوزراء اكتفى اليوم بالاطلاع على التقرير الشهري الذي عرضه قائد الجيش، بلا ادراج اي تفاصيل اضافية في مقررات الجلسة.وفي ملف الاصلاح المالي، متى تقر القوانين التي طال انتظارها، خصوصا في ضوء تعطيل التشريع؟ وما مصير أموال المودعين؟اما على المستوى الاقليمي، فالأنظار نحو شرم الشيخ، لرصد الخطوات العملية التي ستخرج بها المفاوضات غير المباشرة حول غزة، تنفيذا للصفقة العظيمة لإسرائيل، كما وصفها الرئيس الاميركي دونالد ترامب.سحب صاعق التفجير ومرت جلسة مجلس الوزراء على خير ، وضع بند مناقشة ما تم تطبيقه من خطة الجيش بندا أول، واستكملت الجلسة، فكان القرار بتعليق عمل جمعية رسالات إلى أن ينتهي التحقيق.وهكذا جاء القرار وسطيا بين الحل وسحب الترخيص وبين القفز فوق البند. تفاصيل ما جرى عند بحث البندين المتعلقين بصخرة الروشة، لجهة الإجراءات ولجهة تعليق عمل جمعية " رسالات"، في رسالة من القصر .في الموازاة كانت إسرائيل تواصل ضرباتها: في البقاع غارات على معسكرات لقوة الرضوان، وفي الجنوب صاروخ أسقط أحد جرحى البيجر الذي فقد النظر، وكانت زوجته تقود السيارة التي في اللحظات التي عادت إليها، استهدفها الصاروخ.لكن حدثا آخر خارجيا كان يجري في مكان آخر، في شرم الشيخ. مجددا إسرائيل وحماس وجها لوجه، وخليل الحية الذي فشلت إسرائيل في اغتياله في الدوحة، يجلس قبالة ممثل الموساد، وممثل نتنياهو.ماذا عن هذا الحدث؟مسؤول مطلع على المفاوضات، قال إنه يتوقع ألا تكون جولة المحادثات التي ستنطلق اليوم سريعة، وأن تستمر بضعة أيام على الأقل. وأضاف المسؤول إنه من غير المرجح التوصل سريعا إلى اتفاق، نظرا لأن الهدف هو التوصل إلى اتفاق شامل مع تحديد جميع التفاصيل، قبل بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.انعدام الثقة بين الطرفين يصعب المفاوضات: طرف كان سيغتال الطرف الآخر، ولكن ما يعزز التوصل إلى اتفاق، أن على الطاولة طيف الرئيس ترامب الذي يريد اتفاقا ، وهذا الطلب يعرفه نتنياهو جيدا وتعرفه حماس ايضا."البلد مش ماشي" أنتم محكومون بالتوافق والوقت ليس للخلافاتولا لتوظيف "حادثة الصخرة" واستغلالها في توسيع الشرخ بين الأطراف على كلمة السر السعودية هذه مقرونة بمروحة لقاءات ربط النزاع وتهدئة الأوضاع جرى تفكيك الألغام بين "القصرين" ورسمت الخلوة بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام في القصر الجمهوري مسار الجلسة الحكومية.وفيها تقدم السلاح على الصخرة وحرر محضر ضبطها إلى آخر بنود جدول الأعمال على أن يتولى القضاء اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وبعد إجراء عملية "تنفيس الاحتقان" تم تثبيت ملكية العلم والخبر في وزارة الداخلية واتخذ مجلس الوزراء قرارا بالاستئناس بالأصوات بتجميد عمل رسالات حتى انتهاء التحقيقات بناء على طلب رئيس الحكومةعلى الخلوة الرئاسية تم ضبط إيقاع الجلسة وعلى البارد قدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريره الأول فيما يخص حصر السلاح نظريا وعبر الشاشة حيث اطلع الوزراء على ما تم إنجازه في هذا الإطار وتقرر الإبقاء على مضمون الخطة والمداولات سرية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة.وقبل عرض التقرير وجه النائب حسن فضل الله سهام الانتقاد إلى الحكومة ونعتها بصفات ليست من شيم قائلها وقال إنها عاجزة أو فاشلة أو خائبة أو ضعيفة وطالبها بوضع خطة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية بدلا من مناقشة حصرية السلاح والمفارقة أن حزب الله الممثل بالحكومة هنأ بالأمس حركة حماس لموافقتها على خطة ترامب ومن ضمنها تسليم السلاح فهل يحق لحماس ما لا يحق للدولة في سحب السلاح إلى عهدتها أقله كي تتحمل مسؤوليتها في حماية شعبها بعدما ضاق الجنوبيون ومعهم كل اللبنانيين من دفع الضريبة وآخرها ما حصل اليوم من جريمة مزدوجة استهدفت رجلا وزوجته في بلدة زبدين قضاء النبطية عن سابق تصميم في القتل.فض الاشتباك في قصر بعبدا وتوجهت الأنظار "إلى كوبري ستة اكتوبر" فرع شرم الشيخ حيث تعقد أولى جولات المفاوضات المتعلقة بالخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإلى وفد حماس برئاسة خليل الحية الناجي من ضربة قطر أعلنت القناة الثالثة عشرة العبرية أن الوفد الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات وصل إلى شرم الشيخ بتشكيلة أولية دون مشاركة المستوى القيادي الأعلى على أن ينضم الوفد الأميركي بمشاركة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لاحقا إذا ما سلكت الأمور المسلك المرسوم لها.ومع إعلان مصدر في حماس أن الحركة وافقت على تسليم سلاحها لجهة فلسطينية مصرية وتحت إشراف دولي وجرى إبلاغ بذلك نقل الإعلام الإسرائيلي عن بنيامين نتنياهو أنه إذا لم يفرج عن الرهائن بحلول نهاية المهلة التي حددها ترامب فستعود إسرائيل للقتال بدعم كامل من الدول المعنية.