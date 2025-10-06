Advertisement

لبنان

الفجوة تزداد

Lebanon 24
06-10-2025 | 18:30
تزداد الفجوة في الرؤى بين صندوق النقد الدولي والجهات اللبنانية المالية، بعد دخول الهيئات الاقتصادية على الخط الإعتراضي لتوجهات الصندوق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
صندوق النقد الدولي

الهيئات الاقتصادية

النقد الدولي

اللبنانية

الفجوة

الصن

