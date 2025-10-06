24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
لبنان
الفجوة تزداد
Lebanon 24
06-10-2025
|
18:30
تزداد
الفجوة
في الرؤى بين
صندوق النقد الدولي
والجهات
اللبنانية
المالية، بعد دخول
الهيئات الاقتصادية
على الخط الإعتراضي لتوجهات الصندوق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
