Advertisement

لبنان

غارات اسرائيل.. خديعة؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-10-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1426109-638954224372965755.jpg
Doc-P-1426109-638954224372965755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تثير الغارات الإسرائيلية الأخيرة على أهداف غير مهمة في لبنان علامات استفهام لدى الأوساط المراقبة، إذ يرى البعض أن اختيار مواقع هامشية يعود إلى اقتراب نفاد بنك الأهداف الحقيقي لدى إسرائيل بعد عام من التصعيد المتقطع.
Advertisement
لكن ثمة قراءة أخرى لا تقل ترجيحًا، تشير إلى أن تل أبيب قد تكون تنفذ "خديعة مقصودة"، تحاول من خلالها إظهار نفسها وكأنها غير معنية بتوسيع نطاق الحرب أو تغيير قواعد الاشتباك القائمة، في رسالة مبطنة إلى "حزب الله" بأنها ما زالت ملتزمة بالتوازنات الحالية، حتى تبقي مساحة للمناورة السياسية والأمنية في المرحلة المقبلة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
المسعى الفرنسي متعثر.. وبري يعاتب عون لمشاركته في"خديعة مدبّرة"
lebanon 24
07/10/2025 10:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي" يعتبر انه تعرض لخديعة وتعاطيه سيكون "على القطعة"
lebanon 24
07/10/2025 10:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام حوثي: ارتفاع حصيلة قتلى غارات إسرائيل أمس لـ 46
lebanon 24
07/10/2025 10:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": الجيش الإسرائيلي نفذ غارات في قضاء صور جنوبي لبنان
lebanon 24
07/10/2025 10:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

بنك الأهداف

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

تل أبيب

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:53 | 2025-10-07
03:30 | 2025-10-07
03:23 | 2025-10-07
03:21 | 2025-10-07
03:17 | 2025-10-07
03:13 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24