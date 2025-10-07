Advertisement

لبنان

التعامي عن المشاكل... والعين على الإستحقاق الإهم

غادة غانم- Ghada Ghanem

|
Lebanon 24
07-10-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1426153-638954287118992849.png
Doc-P-1426153-638954287118992849.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لبنان ولّادة ازمات فما يكاد يواجه أزمة "وقبل حلها" تراه يقع في أخرى ما يعكس مشكلة في إدارة البلاد من غالبية الأطراف السياسية ، والوضع بالطبع مفتوح على مزيد من المشاكل مع إقتراب إستحقاقات كبيره بينها حصر السلاح وإعادة إعمار الجنوب والعلاقات اللبنانية السورية وقانونا الإنتخابات والفجوة المالية، ناهيك عن الملفات الامنية والإجتماعية والاقتصادية والمالية التي تنتظر بمعظمها الجهد والتوجيه والمثابرة والتخطيط للنهوض بالبلاد على قاعدة الحكمة لا العشوائية.
Advertisement
فمع إصرار الولايات المتحده الاميركية على نزع سلاح حزب الله كان لافتاً موقف بعض المسؤولين الاميركيين في نيويورك اثناء إنعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة بأن لا ضرورة لأزمة صخرة الروشة وأن ليس مفيداً إنتقاد وكشف الجيش اللبناني والقوى الأمنية واتهامهما.
وفي مشهدية تعكس تناقضاً في المواقف ، أُعلن عن تقديم مساعدات بقيمه 230 مليون دولار للجيش وقوى الأمن الداخلي في وقت إعتبر ممثلو بعض القوى السياسية في لقاءات مع دبلوماسيين في بيروت أن الأزمة المذكورة ستؤخر إقرار المساعدات وأن الإغلاق الحكومي سيكون سبباً في التأخير ، أضف إليه أيضاً التحريض المستمر ضد الجيش منذ فترة طويلة.
وفي معلومات ل لبنان 24 أن المبعوث السعودي يزيد بن فرحان هو الذي دعا في إتصال من نيويورك الرئيس سلام الى تهدئة الأمور والتفاهم بين أركان الحكم لكن الأخير لا يزال يعتبر أن الأزمة لم تنته بعد .
أما في ما يتعلق بقانون الإنتخابات فقد وقعت المعارضة في كمين الرئيس بري حيث تبدو في موقع المعطل لإجتماعات المجلس .
كذلك برزت خلافات بين قواها الأساسية خصوصاً عند طرح أحد النواب سؤالا: ماذا نفعل في الجلسة المفتوحة؟
الرئيس بري يقول على لسان الياس بو صعب : ما أُقر في الجلسة الأخيرة من قوانين لا يُعتبر نافذاً لأن الجلسة لم تقفل.
وُجهت نصائح للرئيس سلام بضرورة تهدئة الأمور والإنكباب على مواكبة مخاطر التطورات في المنطقة وانعكاساتها على لبنان وضرورة لملمة الوضع الداخلي ، وأبدى عدد من الوزراء انزعاجه من الأجواء الحكومية الحالية لا سيما وأن البلاد مقبلة دستورياً على إستحقاق الانتخابات والقوى السياسية بدأت تتحرك وتعطي الأولوية له .
وبالتالي البلاد في حالة من الشلل الحكومي وعدم الإنتاجية. كما أن إتجاه البعض إلى الشعبوية والمزايدات قبل الإستحقاق سواء أُنجز ام لا قائم.
وأذا لم ينجز سيكون الوضع الداخلي أكثر تشنجاً والشيء الوحيد الذي يحققه البعض ، تأجيل الانتخابات لبقاء الحكومة ورئيسها وكسب الوقت لانهاء مهمة نزع سلاح حزب الله والإستعداد للإستحقاق الأهم إنتخابات الرئاسة المقبلة في ظل معادلة سياسية مختلفة.
فهل يتحمل لبنان هذه الرهانات والحسابات ونتائجها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وضربات اسرائيل وتكريس إحتلالها وربما توسعه في مرحلة إعادة تشكيل المنطقة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بعد الأربعين.. ما الفيتامينات الأهم لصحة المرأة؟
lebanon 24
07/10/2025 15:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا هو الأهمّ بالنسبة إلى الجيش
lebanon 24
07/10/2025 15:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عدم الاتفاق يؤخر تعيينات الكازينو والعين على 3 مرافق
lebanon 24
07/10/2025 15:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 عن عائلة الأسير الذي ظهر في فيديو القسام: الأمر الأهم الآن هو إعادة المخطوفين من غزة
lebanon 24
07/10/2025 15:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

اللبنانية

لبنان 24

حزب الله

المعارضة

الاميركي

السورية

بيروت

الحكمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

غادة غانم- Ghada Ghanem

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-10-07
08:42 | 2025-10-07
08:40 | 2025-10-07
08:33 | 2025-10-07
08:19 | 2025-10-07
08:12 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24