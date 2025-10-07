القداس الإلهي في دير مار سركيس وباخوس.. برئاسة الآباتي رزق

ترأس الرئيس العام للرهبانية المريمية، الأباتي إدمون رزق، القداس الإلهي عشية الاحتفال بعيد الدير في دير مار سركيس وباخوس في عشقوت.

وقد عاونه في القداس رئيس الدير الأب عبود مسلم ووكيله الأب شربل قسيس، ومعلم الإخوة المبتدئين الأب دومنيك نصر، وحضره الأبوان المدبران العامان جهاد يونس وجان مارون ، وأمين السر العام في الرهبانية الأب جان مهنا، إلى جانب لفيف من الأباء والرهبان وجوقة الإخوة الدارسين في دير القديسة تريزيا – سهيلة.

كما حضر الاحتفال رئيس بلدية عشقوت المهندس أنطوان الشدياق وأعضاء ومخاتير البلدة وجمع من المؤمنين.



وبعد قراءة الإنجيل المقدس، ألقى الأباتي رزق عظة تحدث فيها عن أهمية دير مار سركيس وباخوس على المستوى الرهباني والكنسي، مشيراً إلى أن الدير يهيئ طلاب الحياة الرهبانية للانخراط في مغامرة الحب المتفاني للرب وللإنسان من خلال انتمائهم إلى الرهبانية المارونية المريمية.



وتطرق الأباتي رزق إلى حياة الشهيدين سركيس وباخوس اللذين بذلا حياتهما للحفاظ على إيمانهما العميق بالمسيح، متخليين عن مباهج العالم حباً بالمسيح الذي علق على . واعتبر الأباتي رزق أن شهادة صاحبي العيد تشكل رسالة لكل من ينخرط في الشأن العام كي لا يبيع ضميره ومصداقيته لتحقيق أهداف شخصية، رافعاً صلاته إلى بشفاعة مريم وسائر القديسين لمنح السلام ولإلهام شبابه الجرأة في اتباع المسيح.