عثر عليها في وسط بيروت من دون اوراق ثبوتية.. فاطمة كنجو في عهدة قوى الأمن

Advertisement

عمّمت ، بناءً على إشارة المختص، صورة:فاطمة عماد (والدتها ساره، مواليد عام 2012، مكتومة القيد) بحسب أقوالهاوقد عثرت عليها إحدى دوريات في محلة ، وهي لا تملك أي أوراق ثبوتية، ولا تذكر مكان إقامتها.لذلك، يرجى من الذين لديهم معلومات عنها أو عن ذويها، إبلاغه الحضور إلى فصيلة وسط في وحدة شرطة بيروت، أو الاتّصال على الرقم: 656371-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.