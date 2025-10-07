Advertisement

لبنان

"اللي بياخد قرش بدي اعملو تمثال"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-10-2025 | 04:06
قام وزير الثقافة  غسان سلامة بجولة على المواقع الأثرية في البقاع، وخلال تفقده قلعة عنجر في قضاء زحلة، وبينما كان موظفو مديرية الاثار يشكون من الشح في ميزانية الإدارات، وعد سلامة بتأمين التمويل اللازم من مصادر. وقال: اللي بيقدر  ياخد قرش من( وزير المال) ياسين جابر بدي اعملو تمثال".
المصدر: لبنان 24
