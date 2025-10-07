"اللي بياخد قرش بدي اعملو تمثال"

قام وزير الثقافة بجولة على المواقع الأثرية في ، وخلال تفقده في ، وبينما كان موظفو مديرية الاثار يشكون من الشح في ميزانية الإدارات، وعد سلامة بتأمين التمويل اللازم من مصادر. وقال: اللي بيقدر ياخد قرش من( وزير المال) بدي اعملو تمثال".

