لبنان
"اللي بياخد قرش بدي اعملو تمثال"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
07-10-2025
|
04:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام وزير الثقافة
غسان سلامة
بجولة على المواقع الأثرية في
البقاع
، وخلال تفقده
قلعة عنجر
في
قضاء زحلة
، وبينما كان موظفو مديرية الاثار يشكون من الشح في ميزانية الإدارات، وعد سلامة بتأمين التمويل اللازم من مصادر. وقال: اللي بيقدر ياخد قرش من( وزير المال)
ياسين جابر
بدي اعملو تمثال".
المصدر:
لبنان 24
