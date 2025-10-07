CREATE AUT: منصة للابتكار وريادة الأعمال تجمع الطلاب مع الخبراء الدوليين

Advertisement

نظم مركز الابتكار وريادة الأعمال CREATE الأميركية للتكنولوجيا AUT فعالية التدريب والعرض التقديمي لمشاريع الابتكار، وذلك في قاعة عصام فارس في حرم الجامعة في حالات، ضمن إطار أنشطة CREATE Call 2025. وقد أقيمت الفعالية بدعم من الهيئة للتبادل الأكاديمي DAAD وبتمويل من وزارة التعليم والبحث الفيدرالية الألمانية، وهدفت إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب والخريجين، وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والاستثمار.تضمن برنامج الفعالية جلسات عرض تقديمي وملاحظات مباشرة من لجنة التحكيم، إضافة إلى ورش عمل متخصصة في تقنيات السرد القصصي، نظرة المستثمرين، نماذج الأعمال، واستراتيجيات الدخول إلى السوق، كما تم تنظيم جلسات عمل للفرق بإشراف المدربين والمرشدين، ما أتاح للمشاركين تطوير مهاراتهم العملية والنظرية معًا.شهد اليوم الختامي جولة عروض أمام لجنة التحكيم، أعقبتها مراسم إعلان الفرق الثلاثة الفائزة، بحضور ممثلين عن الجانب الألماني، البروفسور راينر هربرز وارفين فيبر، إلى جانب رئيس الجامعة الدكتور شفيق مقبل، للعلاقات الدولية الدكتور مرسال حنين، مدير مركز CREATE ورئيس قسم علوم الكمبيوتر الدكتور وليد كرم، وعدد من العمداء والأساتذة والطلاب.حصلت الفرق الفائزة على فرصة السفر إلى للمشاركة في برامج تدريبية واكتساب خبرات دولية، إضافة إلى فرص استثمارية محتملة. وأشاد الحاضرون بمستوى الأفكار والابتكارات التي قدمها الطلاب والخريجون، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تلعب دورًا محوريًا في تمكين الشباب وتشجيعهم على تطوير مشاريع ريادية مؤثرة محليًا ودوليًا.في ختام الفعالية، وزعت الشهادات على جميع المشاركين، وقدم الدكتور حنين هدايا تذكارية إلى كل من البروفسور هربرز وارفين فيبر. وتجدر الإشارة إلى أن فعالية CREATE Call 2025 جمعت طلابًا وخريجين من مختلف الجامعات ، إلى جانب أساتذة، مدربين، وخبراء محليين ودوليين، مما جعلها منصة حيوية لتبادل الخبرات، تطوير المشاريع الناشئة، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في .