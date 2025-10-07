اجتماع في البداوي لمواجهة الاكتظاظ في مدارس الأونروا

Advertisement

عقدت القوى الطلابية ولجنة المتابعة الأهلية في مخيم البداوي اجتماعًا مشتركًا خُصص لمناقشة مشكلة الاكتظاظ في صفوف مدارس الأونروا بالمخيم، وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على العملية التربوية ونوعية التعليم.خلال الاجتماع، تمّ بحث الآثار المترتبة على الاكتظاظ، سواء على جودة التعليم أو بيئة التعلم، وعلى قدرة المعلمين والإدارات المدرسية على متابعة الطلاب بشكل فعال، كما تناول الاجتماع جوانب تنظيمية وإدارية تتعلق بتوزيع الطلاب على الصفوف.وفي ختام المناقشات، تم الاتفاق على تشكيل لجنة ميدانية مشتركة تضم ممثلين عن القوى الطلابية ولجنة المتابعة، لتقوم بالتنسيق مع واللجنة التربوية. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بجولة ميدانية على مدارس المخيم يوم الأربعاء، بهدف حصر أعداد الطلاب في الصفوف بدقة، واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان بيئة تعليمية سليمة وآمنة للطلاب، بحيث لا يتكدس الطلاب داخل الصفوف.وأكد البيان الختامي أن الحفاظ على بيئة تعليمية سليمة وجودة التعليم يمثلان أولوية قصوى لجميع الجهات المعنية، وأنه لن يُسمح بتكدس الأطفال في الصفوف بما يعيق العملية التعليمية ويؤثر على مستقبلهم التعليمي.