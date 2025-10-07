Advertisement

لبنان

مخزومي عن مطمر الجديدة: لن تكون بيروت ضحية التجاذبات السياسية

Lebanon 24
07-10-2025 | 04:50
بعدما تم التبليغ عن إغلاق مطمر الكوستا برافا، كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس":"بعد أن كنت قد أثرتُ أزمة ملف مطمر الجديدة مع رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه الخميس الماضي في السرايا الحكومية، وطالبتُ دولته بالتدخل لإيجاد حلول سريعة ومستدامة لهذه الأزمة، وبعد أن قام مجلس الوزراء بترحيل البند المتعلق بملف النفايات إلى جلسته المقبلة، وبعد أن تم اليوم تبليغ كل من مجلس الإنمار والإعمار وبلدية بيروت بإقفال مطمر الكوستابرافا بوجه النفايات التي تُرسل إليه، لن نرضى أن تتحمل العاصمة بيروت وأهلها نتائج سوء إدارة هذا الملف، وأن تكون، كما في كل مرة، ضحية التجاذبات السياسية والمناطقية التي يخضع لها هذا الملف".
وطالب مخزومي الحكومة والجهات المعنية بالتحرك الفوري لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة.

 
