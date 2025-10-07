Advertisement

لبنان

هاشم: إسرائيل أبرز نموذج للإرهاب المنظّم في المنطقة

Lebanon 24
07-10-2025 | 05:31
شارك عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في المؤتمر البرلماني العالمي لمكافحة الإرهاب والحد من التطرف المنعقد في إسطنبول، حيث اعتبر أنّ البحث عن تعريف للإرهاب جاء متأخرًا رغم أنّ المنطقة عانت منذ أكثر من قرن من أبشع الجرائم، وفي مقدمها ما تعرّضت له فلسطين ولبنان.
وقال هاشم إنّ من يدّعي مواجهة الإرهاب هو في الحقيقة من يصنعه ويدعمه ويغذّيه عبر سياسات الظلم والعدوان، لافتًا إلى أنّ غياب تعريف واضح للإرهاب يخدم القوى الممارسة له، وعلى رأسها إسرائيل التي تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين. ورأى أنّ أي بحث في هذا الموضوع لا يكون فيه الشعب الفلسطيني جوهر النقاش، يفتقد المعنى الحقيقي.

وأشار إلى أنّ التعريف القانوني للإرهاب يجب أن يكون دقيقًا، يحدد عناصره (الفعل، الهدف، الجمهور، الوسيلة)، مع ضرورة التمييز بين حرية التعبير والفكر من جهة، والترويج للعنف أو الكراهية من جهة أخرى. وأكد أنّ التطبيق الانتقائي للمفهوم يفتح الباب أمام انتهاك حقوق الإنسان وفقدان الثقة بالمؤسسات الدولية.

وشدّد هاشم على أهمية التشريعات الوطنية الواضحة، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وتمويله والتنقل عبر الحدود، إلى جانب الحفاظ على حقوق الإنسان التي لا يجوز التفريط بها تحت ذريعة الأمن.

وختم بالتأكيد أنّ مواجهة الإرهاب تتطلّب تشريعات عادلة توازن بين الأمن والكرامة الإنسانية، وأنّ الأساس في بناء الردع الحقيقي هو الإنسان نفسه، عبر ترسيخ العدالة والتنمية والسلام، بعيدًا عن شعارات الهيمنة والسيطرة.
