لبنان

شهيد في "غارة وادي مريمين"... إليكم هويّته

Lebanon 24
07-10-2025 | 05:56
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إستشهاد الشاب علي قدوح، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت "جرافة"، في منطقة وادي مريمين بين بلدتيّ ياطر وزبقين.
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة استهدفت جرافة في وادي مريمين
غارة من مسيّرة تستهدف رابيد على طريق تبنين وسقوط شهيد هذه هويته (فيديو)
هذه هويّة المُستهدف في "غارة عيتا الشعب"
غارة إسرائيلية على عيترون تؤدي إلى استشهاد عنصر من "الحزب"
