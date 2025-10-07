Advertisement

لبنان

بعدما اعتقلتها إسرائيل... ما مصير اللبنانيّة لينا الطبّال؟

Lebanon 24
07-10-2025 | 06:20
أفادت معلومات صحافيّة، أنّه تمّ ترحيل اللبنانية لينا الطبّال أمس إلى اليونان، بعد اعتقالها من على متن "أسطول الصمود".
وأشارت المعلومات إلى أنّ الطبّال ستصل إلى فرنسا اليوم.
 
 
 
