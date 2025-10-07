27
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعدما اعتقلتها إسرائيل... ما مصير اللبنانيّة لينا الطبّال؟
Lebanon 24
07-10-2025
|
06:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات صحافيّة، أنّه تمّ ترحيل
اللبنانية
لينا الطبّال أمس إلى
اليونان
، بعد اعتقالها من على متن "أسطول الصمود".
Advertisement
وأشارت المعلومات إلى أنّ الطبّال ستصل إلى
فرنسا
اليوم.
مواضيع ذات صلة
نقابة محامي طرابلس.. تضامن مع لينا الطبال
Lebanon 24
نقابة محامي طرابلس.. تضامن مع لينا الطبال
07/10/2025 15:55:39
07/10/2025 15:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجان الأهلية تطالب الأمم المتحدة بالإفراج عن الناشطة لينا طبّال
Lebanon 24
اللجان الأهلية تطالب الأمم المتحدة بالإفراج عن الناشطة لينا طبّال
07/10/2025 15:55:39
07/10/2025 15:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فقد الاتصال بهم في كامتشاتكا.. هذا مصير مجموعة من السياح
Lebanon 24
بعدما فقد الاتصال بهم في كامتشاتكا.. هذا مصير مجموعة من السياح
07/10/2025 15:55:39
07/10/2025 15:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بوليفيا.. اعتقال وزير بعدما سلمته الولايات المتحدة
Lebanon 24
بوليفيا.. اعتقال وزير بعدما سلمته الولايات المتحدة
07/10/2025 15:55:39
07/10/2025 15:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية
إسرائيل
اليونان
لبنان
فرنسا
يونان
ليونا
تابع
قد يعجبك أيضاً
شحادة: الانتخابات النيابية في موعدها
Lebanon 24
شحادة: الانتخابات النيابية في موعدها
08:52 | 2025-10-07
07/10/2025 08:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للبنان وإيران: الصراعات وانخفاض إنتاج النفط يهددان النمو الاقتصادي!
Lebanon 24
تحذير للبنان وإيران: الصراعات وانخفاض إنتاج النفط يهددان النمو الاقتصادي!
08:42 | 2025-10-07
07/10/2025 08:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقائه الرئيس عون... ماذا قال جنبلاط من قصر بعبدا؟
Lebanon 24
بعد لقائه الرئيس عون... ماذا قال جنبلاط من قصر بعبدا؟
08:40 | 2025-10-07
07/10/2025 08:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون رحّب بزيارة البابا: تُجسّد ثقة الفاتيكان الثابتة بلبنان
Lebanon 24
الرئيس عون رحّب بزيارة البابا: تُجسّد ثقة الفاتيكان الثابتة بلبنان
08:33 | 2025-10-07
07/10/2025 08:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار خلال توقيف مطلوب في طرابلس
Lebanon 24
إطلاق نار خلال توقيف مطلوب في طرابلس
08:19 | 2025-10-07
07/10/2025 08:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
23:47 | 2025-10-06
06/10/2025 11:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
14:56 | 2025-10-06
06/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركيّ يرصدُ شوارع لبنان.. مشوّق جداً
Lebanon 24
تقرير أميركيّ يرصدُ شوارع لبنان.. مشوّق جداً
16:50 | 2025-10-06
06/10/2025 04:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:52 | 2025-10-07
شحادة: الانتخابات النيابية في موعدها
08:42 | 2025-10-07
تحذير للبنان وإيران: الصراعات وانخفاض إنتاج النفط يهددان النمو الاقتصادي!
08:40 | 2025-10-07
بعد لقائه الرئيس عون... ماذا قال جنبلاط من قصر بعبدا؟
08:33 | 2025-10-07
الرئيس عون رحّب بزيارة البابا: تُجسّد ثقة الفاتيكان الثابتة بلبنان
08:19 | 2025-10-07
إطلاق نار خلال توقيف مطلوب في طرابلس
08:12 | 2025-10-07
منسى استقبل الخير وسفير لبنان في صربيا
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 15:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 15:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 15:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24